Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3046445
Zee OdishaOdisha LifeStyle and Others

31 December Last Date: ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ସାରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ୬ଟି କାମ...ନଚେତ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ବହୁତ ହଇରାଣ

31 December Last Date: ନିବେଶ ଏବଂ ITR ଫାଇଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଆୟକର ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବହୁତ ସରଳ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର, ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ OTP ବ୍ୟବହାର କରି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଏକ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 19, 2025, 01:53 PM IST

Trending Photos

31 December Last Date: ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ସାରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ୬ଟି କାମ...ନଚେତ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ବହୁତ ହଇରାଣ

31 December Last Date: ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ କିଛି କାମ ଅଛି ଯାହା ମାସ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍, ଆପଣ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଜୋରିମାନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବିତିଗଲାଣି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସରକାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖକୁ ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ଏକ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଖରାପ ଖବରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏଥିରେ ଦ୍ୱି-ମତ ନାହିଁ।

ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ
ଆଧାର ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍
ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୪ ରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ନକଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ନିବେଶ ଏବଂ ITR ଫାଇଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଆୟକର ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବହୁତ ସରଳ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର, ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ OTP ବ୍ୟବହାର କରି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଏକ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ବିଳମ୍ବିତ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ
ଡିସେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବିତ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୦-୨୫ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) ଫାଇଲ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହା କରିପାରିବେ, ଯାହା ବିଳମ୍ବ ଫି ସହିତ ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ୫ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଆୟ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ହଜାର ବିଳମ୍ବ ଫି ସହିତ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ୫ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ବିଳମ୍ବ ଫି ସହିତ ଆଦାୟ କରାଯିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ରାସନ କାର୍ଡ KYC
ଯଦି ଆପଣ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ରାସନ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ KYC ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବିନା, ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରୁ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ।

ଚାଷୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫସଲ ବୀମା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳିତ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବୀମା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ୩୧ । ଏହି ବୀମାର ଲାଭ ହେଉଛି ଯଦି ଶୀତ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ୩୧।

ଅନଲାଇନରେ କିଣାକିଣି କରନ୍ତୁ
ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ମାସରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ: ଅନଲାଇନରେ କିଣାକିଣି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସରେ, ସମସ୍ତ ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟକ୍ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଭଲ ଡିଲ୍ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

Also Read: Morning Headache: ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ହେଉଛି କି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା...ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ?

Also Read: Juice Benefits: ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଜିକାଲ ଜୁସ୍...କେଶ ଝଡିବା ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ମୁଖର ଚମକ କରିବ ଦ୍ୱି-ଗୁଣ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

31 december last date
31 December Last Date: ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ସାରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ୬ଟି କାମ...ନଚେତ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି
nitish kumar
Hijab Issue: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହିଜାବ ବିବାଦ, ମିଳିଲା ଆକ୍ରମଣର ଧମକ...
NFSU Recruitment 2025
NFSU Recruitment 2025:ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର ସହ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ
Gold rate today
Gold Rate Today: ଖୁସି ଖବର! ଖସିଲା ସୁନା ରୂପା ରେଟ୍; ଭରି ପିଛା ଖସିଲା ଏତେ ଶହ...
Khordha Mahotsav 2025
Khordha Mahotsav 2025: ଜମୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମହୋତ୍ସବ,ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ