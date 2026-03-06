Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3131735
Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersSigns Of Liver Failure: ଲିଭର ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ...

Signs Of Liver Failure: ଲିଭର ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ...

Signs Of Liver Failure: ଯକୃତ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, ଯାହା ଶରୀରର ୧୩% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ, ମଦ୍ୟପାନ, ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ଥୂଳତା କିମ୍ବା ଜେନେଟିକ୍ସ ଯକୃତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯକୃତ ରୋଗ ହୁଏ, ଏବଂ ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଯକୃତ ବିଫଳତାକୁ ନେଇପାରେ। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 06, 2026, 03:50 PM IST

Trending Photos

Signs Of Liver Failure: ଲିଭର ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ...

Signs Of Liver Failure: ଯକୃତ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, ଯାହା ଶରୀରର ୧୩% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ, ମଦ୍ୟପାନ, ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ଥୂଳତା କିମ୍ବା ଜେନେଟିକ୍ସ ଯକୃତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯକୃତ ରୋଗ ହୁଏ, ଏବଂ ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଯକୃତ ବିଫଳତାକୁ ନେଇପାରେ। 

ତଥାପି ଯକୃତ ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଶରୀର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଔଷଧ ଏବଂ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଅର୍ପିତ ସାଇନି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୀଡନି ଫେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯକୃତ ଫେଲ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ (ଲିଭର୍ ଫେଲ୍ୟୁଅର୍ ସଙ୍କେତ)।

ଯକୃତ ବିଫଳତା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ଦେଇଥିବା ଏହି ୫ଟି ଲକ୍ଷଣ:
ଆଖି ଏବଂ ତ୍ୱଚା ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା: 
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଲିରୁବିନର ପରିମାଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ବିଲିରୁବିନ ସ୍ତର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଆଖି, ହାତ ଏବଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ।

Add Zee News as a Preferred Source

ପେଟ ଫୁଲା: 
ଯକୃତ ବିଫଳତା ପୂର୍ବରୁ ପେଟ ଫୁଲା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ସ୍ଥୂଳତା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପେଟରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆସାଇଟସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।

ହଳଦିଆ ପରିସ୍ରା: 
ହଳଦିଆ ପରିସ୍ରା ଏବଂ ମାଟି ପରି ଝାଡ଼ା ଯକୃତ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯକୃତ ପିତ୍ତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଗତ କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଖରାପ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି।

ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତ:
ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତ ହେଉଛି ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯକୃତ ପ୍ରୋଟିନ୍ କାରକ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରୋଟିନ୍ କାରକ ହେଉଛି ଏପରି ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଆଘାତ ପରେ କ୍ଷତକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ: 
ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦିନରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ରାତି ଜାଗ୍ରତ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଜାଗର ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯକୃତ ଫେଲ୍ ବୋଲି କୁହା।

ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ: 
ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟି (ଲିଭର ଫେଲ୍ୟୁଅର ସିମ୍ପ୍ଟମ୍ସ) ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ରୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

liver failure
Signs Of Liver Failure: ଲିଭର ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ...
UPSC Result 2025
UPSC Result 2025: ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ, ଅନୁଜ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଟପ୍ପର
Surya Gochar 2026
Surya Gochar 2026: ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶେଷ ଚଳନ...୫ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁ
middle east conflict
Middle East Conflict: 'ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗଲାଣି ୨ଶହ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ'
road accident
Road Accident: ଘର ଭିତରକୁ ମାଡି଼ଗଲା ୧୮ ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...