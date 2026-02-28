Advertisement
Kidney Cancer: କିଡନୀ କ୍ୟାନସର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦିଏ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷଣ, ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

Kidney Cancer: କିଡନୀ କ୍ୟାନସର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦିଏ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷଣ, ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

Kidney Cancer: କେତେବେଳେ ଏହା ବିନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ହେବା ଏକ ଗୁରୁତର କିଡନୀ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 28, 2026, 01:09 PM IST

Trending Photos

Kidney Cancer: ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ କିଡନୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। କିଡନୀ ରକ୍ତକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ଅପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ବାହାର କରେ, ଯାହା ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ଖରାପ ହୁଏ, ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ, ଯାହା ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେବେ କିଡନୀ କର୍କଟ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ରୋଗ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ, ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ପାଞ୍ଚଟି ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ବିପଦଜନକ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଏହି ରୋଗର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଇପାରେ।

ଅଣ୍ଟା କିମ୍ବା ପିଠିର ତଳ ଭାଗରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା କୌଣସି ଆଘାତ କିମ୍ବା କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିନା ହୁଏ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାୟତଃ କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିପାରେ।

ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହା ହାଲୁକା, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଏହା ବିନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ହେବା ଏକ ଗୁରୁତର କିଡନୀ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

ଅଜାଣତରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ
ଯଦି ଆପଣ ଡାଏଟିଂ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ ବିନା ହଠାତ୍ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ହୋଇପାରେ। କିଡନୀ କର୍କଟ ଭଳି ରୋଗରେ, ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଓଜନରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

ନିରନ୍ତର ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା
ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ରକ୍ତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଟର କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ଶରୀରର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ, ଅଳସୁଆ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ମଧ୍ୟ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ସାଧାରଣ କ୍ଳାନ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ଲାଗିବା
କିଡ୍‌ନୀ ସମସ୍ୟା ଶରୀରରେ ଅଳିଆ ଜମା କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭୋକ ନଲାଗିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ଲାଗିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ କିଡ୍‌ନୀ ରୋଗର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଗମ୍ଭୀର ବିପଦକୁ ରୋକିପାରିବ।

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

