Peanut Side Effects: ସବୁକିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ କେବେ ହୋଇନଥାଏ। ଭଜା ବାଦାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ, କେଉଁ ବାଦାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେବନ କଲେ କ’ଣ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 26, 2025, 08:59 PM IST

Peanut Side Effects: କେଉଁମାନେ ଭଜା ବାଦାମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ଉଚିତ୍...ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ହେବ କ୍ଷତି?

Peanut Side Effects: ବାଦାମ ଏକ ଶୀତକାଳୀନ ଖାଦ୍ୟ। ଏହାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଖାଆନ୍ତି: କେତେବେଳେ ଭଜା, କେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ ସହିତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଚଟଣି ସହିତ ତ କେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣରେ ଫୁଟାଇ ସିଝେଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ବାଦାମରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି ଏବଂ ଫାଇବର ସହିତ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତଥାପି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଜା ବାଦାମ ନଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। 

ସବୁକିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ କେବେ ହୋଇନଥାଏ। ଭଜା ବାଦାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ, କେଉଁ ବାଦାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେବନ କଲେ କ’ଣ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଭଜା ବାଦାମ ପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ଲାଭ
ଭଜା ବାଦାମକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଲାଭ ଥାଏ। ଭଜା ବାଦାମରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି, ଖାଦ୍ୟ ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଭିଟାମିନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଫସଫରସ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଭଜା ବାଦାମ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ଥିବା ଭଲ ଚର୍ବି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତଥାପି, କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଜା ବାଦାମ ନିରୋଧିତ।

ଭଜା ବାଦାମ କେଉଁମାନେ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ?
ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିରଣ ଗୁପ୍ତା ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପେଟ ସମସ୍ୟା, ଯେପରିକି ଗ୍ୟାସ୍, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ବଦହଜମି ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଜା ବାଦାମ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ବାଦାମକୁ ରାତିସାରା ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବାଦାମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଫାଇବର ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ପେଟକୁ ଆହୁରି ଫୁଲାଇପାରେ ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ।

ବାଦାମ ଆଲର୍ଜି ଥିବା ଲୋକମାନେ
ବାଦାମ ଆଲର୍ଜି ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଦାମ ଏଡାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଆଲର୍ଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ପିତ୍ତ କିମ୍ବା ଯକୃତ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକମାନେ
ପିତ୍ତ କିମ୍ବା ଯକୃତ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଜା, କଞ୍ଚା ଓ ସିଝା ବାଦାମକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ତେଲ ଥାଏ, ଯାହା ଯକୃତ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପକାଇପାରେ। ରୋଗୀର କ୍ଷତି କରାଇପାରେ । 

ମଧୁମେହ ରୋଗୀ
ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଦାମ ଏଡାଇବା ଉଚିତ। ବାଦାମ, ବିଶେଷକରି ଲୁଣ ଥିବା, କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ, ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତଥାପି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ।

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

