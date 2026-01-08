Thyroid: ଯଦି ଆପଣ ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ, ତେବେ ୬୬ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ଔଷଧୀୟ ଚା’...

ଏହା ସହିତ, ଜିରା ଥାଇରଏଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ହଳଦୀ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋକୁ କମ କରେ ଏବଂ ହାସିମୋଟୋର ଲକ୍ଷଣକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଶେଷରେ, କଳା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାନ୍ତୁ। ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଛାଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଅଳ୍ପ କଳା ଲୁଣ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ଚା’ର ଲାଭ ଭଲ ଭାବରେ ସେବନ କଲେ ମିଳିଥାଏ।
Trending Photos
Thyroid Awareness Month 2026: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସକୁ ଥାଇରଏଡ୍ ସଚେତନତା ମାସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଶରୀରର ହରମୋନ୍, ମେଟାବୋଲିଜିମ୍(metabolism), ଶକ୍ତି, ମନୋଭାବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ, ଥାଇରଏଡ୍ ଶରୀରର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଡାଏଟିସିଆନ୍ ମନପ୍ରୀତ କାଲରା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜ୍ମ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ। ଡାଏଟିସିଆନ୍ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ଚା' ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସୁଫଳ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ।
ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜ୍ମର କିପରି ଚିକିତ୍ସା କରିବେ?
ଡାଏଟିସିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଆଣ୍ଟି-ଇମ୍ଫ୍ଲାମେଟରୀ ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜ୍ମ ରିଭର୍ସଲ୍ ଚା' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୬୬ ଦିନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଡାଏଟିସିଆନ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜ୍ମ ଅଛି ଏବଂ ଔଷଧ ଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ, କେଶ ଝଡ଼ିବା ଏବଂ ପେଟ ଖରାପ ହେବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥାଇରଏଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଇନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଅଟୋଇମ୍ମ୍ୟୁନ୍ ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜ୍ମ (ହାଶିମୋଟୋ) ର ଏକ ଲକ୍ଷଣ, ଏବଂ ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ ନକରି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କଷ୍ଟକର।
ଥାଇରଏଡ୍ ପାଇଁ ଚା' କିପରି ତିଆରି କରିବେ?
ଏହି ଚା' ତିଆରି କରିବାକୁ, ଏକ କପ୍ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଏକ ଚାମଚ ଗୋଟା ଧନିଆ ମିଶାନ୍ତୁ। ତା’ପରେ କଳାଜିରା, ଏକ ଚାମଚ ହଳଦୀ, ଏକ ଚିମୁଟା ଡାଲଚିନି, ଅଧା ଚାମଚ ଶୁଖିଲା ଅଦା ପାଉଡର ଏବଂ ଏକ ଚାମଚ ସଜନା ପାଉଡର ମିଶାନ୍ତୁ।
ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ଶରୀରକୁ ଡିଟକ୍ସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ TSH-ଟ୍ରିଗର କରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହି ମଞ୍ଜି ବ୍ଲୋଟିଂ ଏବଂ ଗ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଦାହ-ବିରୋଧୀ ଗୁଣରେ ଭରପୂର କଳାଜିରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଜିରା ଥାଇରଏଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ହଳଦୀ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋକୁ କମ କରେ ଏବଂ ହାସିମୋଟୋର ଲକ୍ଷଣକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଶେଷରେ, କଳା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାନ୍ତୁ। ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଛାଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଅଳ୍ପ କଳା ଲୁଣ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ଚା’ର ଲାଭ ଭଲ ଭାବରେ ସେବନ କଲେ ମିଳିଥାଏ।
ଏହି ଚା’ କାହିଁକି ଲାଭଦାୟକ?
ଏହି ଚା’ରେ ଥିବା ଡାଲଚିନି ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଏବଂ ହରମୋନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଥାଇରଏଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଥକାପଣ ଏବଂ କେଶ ଝଡ଼ିବା କମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଶୁଖିଲା ଅଦା ପାଉଡର ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ, ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ T4-ରୁ-T3 ଥାଇରଏଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ମୋରିଙ୍ଗା ପାଉଡର ଲୌହ ଏବଂ ସେଲେନିୟମରେ ଭରପୂର ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। କଳା ଜିରା କରକ୍ୟୁମିନର ଶୋଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଜୈବ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।