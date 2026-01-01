Advertisement
Today Horoscope: ନୂଆବର୍ଷରେ ଚମକିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

Horoscope Today 1 January 2026: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ,ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୧ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ଆଜିର ଦିନଟି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗିକୃତ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପାରୁ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 01, 2026, 06:24 AM IST

Today Horoscope: ନୂଆବର୍ଷରେ ଚମକିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

ମେଷ-: ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦୂରେଇଯିବ। ଆରୋଗ୍ୟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। 
ପଡ଼ୋଶୀ କୁତ୍ସାରଟନା କରିପାରନ୍ତି।  ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ସହ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ। ମନୋରଞ୍ଜନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ।

ବୃଷ-: ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରାଜଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦରଣୀୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଖାସ୍ ରହିବ। ଦର୍ଶନୀୟସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଦେହ-ମନ ଭଲ ରହିବ। ସୁସ୍ବାଦୁ ଭୋଜନ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଧୁମିଳନ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ରେ ରହିବେ। 

ମିଥୁନ-: ଦିନଟି ଠିକ୍-ଠାକ୍ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ଅଧିକ ପାଇବେ। ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିଛି।କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବଂ କିଣାବିକାରେ ଠକାମିରେ ପଡିପାରନ୍ତି। ଯୋଗୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବା ସହ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦାମୀ ଉପହାର ପାଇବେ। କ୍ରନିକ୍‌ରୋଗରେ ପୀଡା ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ୍ ହେବେ। ଉଚ୍ଚବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମିଳନରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। 

କର୍କଟ-: ଆଜି ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରି-ପାରନ୍ତି। ଋଣଭାର ବୃଦ୍ଧିରୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସହ  ଅର୍ଥସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ଦର୍ଶନୀୟସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତାରୁ ମନସ୍ତାପ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମିଳନରେ ମଜା କରିବା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ।  

ସି˚ହ-: ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଦେବ ଦର୍ଶନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରି ନେବେ। ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତର୍କ-ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବାକ୍‌ ଅସଂଯମତା ଯୋଗୁ ସୁ-ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ।ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବଂ ନୂଆ ଭାବନାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବିଶେଷକରି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

କନ୍ୟା-:ଆଜିର ଦିନଟି ଏତେ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ ଦେଖାଦେବ। ଫଳରେ ଦେହ-ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ।  ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସଦ୍‌ଭାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେବ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପରିବାରରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା। ମୂଲ୍ୟବାନ୍‌ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟପେୟର ଆସର ଜମିବ।  ଭ୍ରାତୃ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବନତି ଘଟିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ।ହେଲେ, ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ।

ତୁଳା-: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଥ୍ ଦେବ। ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବେ। ସମ୍ପର୍କ ରଖୁ ନ ଥିବା ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ। ନୂଆ କାମ ପାଇଁ ପରିବାରରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଋଣ ପରିଶୋଧ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। 

ବିଛା-: ଆଜି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।  ସାହିତ୍ୟ,ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ନୂଆ ଯୋଜନାର ଖସଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁସି ରହିବେ। ପରିବାରରେ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ବଢିବ। ପିଲାଙ୍କ ଅଳିରୁ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟିହେବ। ଅଷ୍ଟମଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁ ମନ ସ୍ଥିର ରହିବନି କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ଭଲ ହେବ। ଭ୍ରାତୃ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇ ପାରେ। 

ଧନୁ-:ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି।  ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବ। ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବେ। ବିଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଳହର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ସହାନୁଭୂତିରୁ ଖୁସି ରହିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭରସା କରି ପସ୍ତେଇବେ।ଦେହକୁ ଜଗିରଖି ନ ଚଳିଲେ ରୋଗରେ ପଡିବେ। 

ମକର -:ଆଜି ଆଶା ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବନି। ପରିବାରରେ ସାଧାରଣ କଥାରେ କଳହ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବେ।ମନ ଭଲ ରହିବନାହିଁ। ପୂର୍ବବିବାଦର ସମାଧାନ ଘଟିବ। ସାହିତ୍ୟ-କୃତିରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳିବ। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିଛି। ଋଣ ପରିଶୋଧର ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ନୂଆ ଯୋଜନାର ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ। 

କୁମ୍ଭ-:ଆଜି ଖୋଜୁଥିବା ଜିନିଷ ପାଖକୁ ଆସିବ। ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଅସହଯୋଗରୁ ଅଶାନ୍ତି ରହିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଟି ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କଟୁକଥା କହିପାରେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୁ-ମଧୁର ହେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ହଠାତ୍‌ ନି-ମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। 

ମୀନ-: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଲାଭ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ-ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରିବହନରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସଭାସମିତିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ କରଜଦାତାଙ୍କ ଚାପ ବଢ଼ିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ମନସ୍ତାପ କରିପାରନ୍ତି।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

 

Narmada Behera

