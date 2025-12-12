Today Horoscope: ଏହି ୫ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ରହିବ ଅଶୁଭ! ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଶୁଭ,ଜାଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଶୁକ୍ରବାର?

Horoscope Today 12 December 2025: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ,ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜିର ଦିନଟି ମାଆ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗିକୃତ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ କୃପାରୁ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।...
ମେଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଶୁଭ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁସୁଲାଫୁସୁଲି କରି ଫାଇଦା ହାସଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ସକାଶେ ଉଦ୍ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସଭାସମିତିରେ ସମ୍ମାନୀତ ହେବେ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହ ସୁ-ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ।
ବୃଷ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅ-ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ କିଣାବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କୋଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବାକି ପଡିଥିବା ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। କୌଣସି କାମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଭଲମନ୍ଦର ବିଚାର କରି ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ବନ୍ଧୁ ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ପରିବହନ-କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିବାଦୀୟ ହୋଇପାରେ। ଅ-ସମର୍ଥିତ ସୂତ୍ରରୁ ଶୁଣାକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ।
କର୍କଟ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟ-ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ସୁ-ସମ୍ପର୍କ ଅଭାବରୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ବକେୟା ଟଙ୍କାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ବଚସା ସୃଷ୍ଟିର ସୂଚନା ରହିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଭ୍ରମଣ ହେତୁ ପୁରାତନ ରୋଗର ପୀଡ଼ା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ସି˚ହ: ପାର୍ଟନରସିପ୍-ରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ ହେବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭୁଲ୍ ସକାଶେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଉଚ୍ଚକର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବାଚନିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ବିତ କରାଇବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡା ହୋଇପାରେ। ଆଶା କରିଥିବା ଦିଗରୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହି ସମାଲୋଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରଶାସନ, କଳା,ସାହିତ୍ୟ , ମନୋରଂଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅଶୁଭ ରହିପାରେ। ହେଲେ, କଚେରି ମାମଲା ଏବଂ ଆଇନ,ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମନ୍ଦ ହେବନି। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେଇପାରେ। ଆଜିର ଯାତ୍ରାରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ସତ ହେଲେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ତୁଳା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୋପ ସହିବାକୁ ପଡିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଲଚଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାକିରି ହରାଇପାରନ୍ତି। ପରିକଳ୍ପିତ ଯୋଜନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧିପାଇବାରୁ ଟେନସନ୍ ରେ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଅନୁସାରେ, ଫଳ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ହେଲେ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଝିନ୍ଝଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ବିଛା: ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଉପକୃତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହେତୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହି ନ ପାରେ। ହେଲେ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଯେଉଁ କାମଟି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। । ବିଶିଷ୍ଟବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ଭଲ ହେବ।
ଧନୁ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହାନୁଭୂତି ପାଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟ-ବ୍ୟବସାୟ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପିଲାଙ୍କ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ମକର: ଆଜି ମକଦ୍ଦମା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥା- ସମ୍ଭବ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହି ଚଳିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଅ-ସଫଳ ହେବେ। କୌଣସି ମାନସିକ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସରକାରୀ କାମରେ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟଥିତ କରାଇପାରେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ କାମ ହାସଲ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ସତ ମନେକରି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ପୁରାତନ ରୋଗର ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
ମୀନ: ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବ। ଗତକାଲିର ଯୋଜନା ବଦଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଶୁଣାକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।ଟେନ୍ସନ ଦୂର ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଙ୍ଗକୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇବ।