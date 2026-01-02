Today Horoscope: ଏହିରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବଢିପାରେ ଅଡୁଆ!ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ; ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଶୁକ୍ରବାର?

Horoscope Today 2 January 2026: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ,ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୨ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜିର ଦିନଟି ମାଆ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗିକୃତ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଆ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ କୃପାରୁ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।...
ମେଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିବେ। ବିବାଦରେ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିବେ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇପାରନ୍ତି। କଥା-ଦେଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଇନ ସହାୟତା ମିଳିବ। ପରିଜନସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମନସ୍ତାପ କରିବେ।
ବୃଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅଶୁଭ ରହିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତର୍କ-ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ନଚେତ୍,ବିତର୍କରୁ ସମ୍ପର୍କ-ହାନିର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି-ହେବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଶା ରହିଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ,ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଥ-ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମରେ ଅଗ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ବେଶ୍ ଅଧିକ ରହିଛି। ସୃଜନୀଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଅତୀତ-କଥା ମନରେ ବ୍ୟଥା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ସହ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ।
ମିଥୁନ: ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚିତ ହେବା ସହ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରୋଷର ଶୀକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ରେ ରହିବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ସହ ସହକର୍ମୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ପକଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗପୀଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁମିଳନରୁ ଖୁସି ରହିବେ। ଗଠନମୂଳକ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
କର୍କଟ: କଳା, ସାହିତ୍ୟ,ସଙ୍ଗୀତ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଖାସ୍ ରହିବ।
ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ।ବ୍ୟବସାୟରେ ବାକି ପଡିଥିବା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଶୁଭଖବର ପାଇ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ସି˚ହ: ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ।ବିଶେଷକରି, ପର ପାଇଁ ଘରେ କଳହର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ- ବେପାର ଭଲ ଚାଲିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ମିତ୍ରତା କରିବେ। ସାଧୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଯୋଗୁ ଖୁସି ରହିବେ। ଗୃହାରମ୍ଭ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏତେ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ସହକର୍ମୀ ଭୁଲ୍ ବୁଝିପାରନ୍ତି । ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ମତାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେଲେ, ଦୂରେଇଯାଥିବା ବନ୍ଧୁ ପାଖେଇ ଆସିବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢିବ। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ତୁଳା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏତେ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହଁ। ବିଶେଷକରି, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ରେ ରହିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସହ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବେ।ନୂତନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଋଣ ପରିଶୋଧର ଚିନ୍ତା ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡ଼ିଦେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ।
ବିଛା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁ ପାରିବାରରେ ହସ-ଖୁସିର ମାହୋଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭବାନ୍ ହେବେ। ହେଲେ, ଅଳସୁଆ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚୁଗୁଲି କରିବେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ବିଳମ୍ବରେ ଶୁଭଖବର ପାଇବେ।
ଧନୁ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଦାଉ ସାଧିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ହେଲେ, ପାରିବାରିକ କଳହର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ପୀଡ଼ା ଅସ୍ଥିର କରିପାରେ। ହେଲେ,ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବେନି। ।
ମକର : ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସ୍ଥଗିତ ରହିଯାଇପାରେ। ସହକର୍ମୀ ପ୍ରତାରଣା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ଅଭିଳାଷ ପୂରଣରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆଜିର ଯାତ୍ରାରେ ଅଧାବାଟରୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତିରୁ ଖୁସି ରହିବେ। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
କୁମ୍ଭ:ଆଜି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଅପ-ପ୍ରଚାରରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ।ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ କାମହାସଲ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରି ନେବେ ହେଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ। ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସକାଶେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟିହେବ।
ମୀନ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦର ସୂତ୍ରଧର ସାଜିପାରନ୍ତି। କଅଁଳ କଥା କହି କାମ ହାସଲ କରିବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ସହ କଚେରି ମାମଲାଜନିତ ବିଚଳିତବୋଧ କରିବେ। ଭାବପ୍ରବଣତାରୁ ଆତ୍ମବିଭୋର ହେବେ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)