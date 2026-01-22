Today Horoscope: ଆଜି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଫିଟିବ ୮ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Horoscope Today 22 January 2026: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ,ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗିକୃତ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।...
ମେଷ:ଆଜିର ଦିନଟି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଲାଗି ବେଶ୍ ଶୁଭ ରହିବ। ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୁଣାକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକେ, ଯେତେ ଭଲ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆଦର ପାଇବେ ନାହିଁ। ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିବେ। ପରିବହନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଶେଷ ଭ୍ରମଣଜନିତ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗିରହି ପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଲ ହେବ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପକ୍ଷପାତିତାକୁ ନା-ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଧୋକା ପାଇପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ: ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ୍ରୁ ଆଜିର କାମଗୁଡ଼ିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ବଚ୍ଛଳତା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରକଥା ଶୁଣି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢିବ। ଅବଶ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସରଳ-ଭାବେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ରାହୁ-ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମନକଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ।
କର୍କଟ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମାଲୋଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ଲେଖା-ପଢ଼ାରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ବିଡ଼ମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସହ ଋଣପରିଶୋଧ କରାଇବେ। ବହୁ-ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖବରଟି ଆଜି ପାଇବାରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିପାରେ।
ସି˚ହ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇ ଅସଜଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ବାକ୍ ଅସଂଯମତା ଯୋଗୁ ସୁସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ। ଶନିଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥ-ନୈତିକ ପ୍ରଗତିକୁ ରୋକି ଦେଇପାରେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୈହିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ। କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁତା କଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
କନ୍ୟା:ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ରାଜନୀତି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାମରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କଳା,ସାହିତ୍ୟ ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ କୌଣସି ସଭା- ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମ୍ମାନୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ଆଜି ଗୃହ,ଜମିବାଡି ଓ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଅ-ଯାଚିତ ଭାବେ କାମ ହାସଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚବର୍ଗଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ବନ୍ଧୁମିଳନରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବଦିକତା,ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରିବା ଭଲ। ହେଲେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ରେ ରହିବେ।
ବିଛା: ଆଜି ଶିଳ୍ପ,ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରକାଶନ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେବ। ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋ-ଜନା କ-ରିପାରନ୍ତି।ପରିବାରରେ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣତାର ସହ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ଯାତ୍ରା କରାଇପାରେ।
ଧନୁ: ଆଜି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ କାମ କରି ଅନୁତାପ କରିବେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଭିନ୍ନାର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅପପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି।
ମକର:ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତଦେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଜିର ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ।
କୁମ୍ଭ:ଆଜି ପରିବାରରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସକାଶେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ଦୈନିକ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବନାହିଁ। ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓ କର୍ମଠ କାରଣରୁ ପ୍ରିୟ କଥା କହି ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାରି ନେବେ। ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ ନିଜଲୋକ କେହି ହଇରାଣରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି।
ମୀନ: ଆଜି ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିଜନିତ ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗ ବଢ଼ିପାରେ। ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ସାଂକୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଜିର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଇନେବେ। ପରିବହନ, ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ।
(Disclaimer:ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ,ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)