Today Horoscope: ଏହି ୫ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା,ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ;ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersToday Horoscope: ଏହି ୫ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା,ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ;ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

Horoscope Today 24 January 2026: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ,ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ।  ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ହେଉଛି ଶନିବାର । ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗିକୃତ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା  ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 24, 2026, 06:22 AM IST

ମେଷ:ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଶୁଭ ରହିବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସକାଶେ ଦିର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ।ଆଜିର ଦୂରଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବା ସହ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ କରିବ।ପେଟ ଓ ମୁଣ୍ଡ ରୋଗରେ ପୂରା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। 

ବୃଷ: ଆଜି ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭୋଗ ବିଳାସ ଓ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସହ ହସ ଖୁସିରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଅଯଥା ଗୁଡାଏ କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଯାଇଥିବାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ ଲାଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ।

ମିଥୁନ:ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବପ୍ରବଣତାରୁ କାମ-ଗୁଡ଼ିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାରେ ଉଦ୍‍ବୁଦ୍ଧ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତ୍‍ସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର ପାଇ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବେ। ସ୍ବାମୀ/ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅମନୋଯୋଗୀ ଓ ଚିଡା ସ୍ବଭାବ ଯୋଗୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି।

କର୍କଟ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ପରିବାରରେ ପିଲାଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣରେ କ୍ଷୁବ୍‍ଧ ହେବେ। ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିସ୍ଥିତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭ୍ରମଣ ହେତୁକ କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଅବସାଦ ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠିକ୍‍ ଖବର ଦେବାରେ ହେଳା ଉଦ୍‍ବେଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ସି˚ହ: ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ଦୂର ହେବ। ରବି ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ଯୋଗୁ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତର୍କବିତର୍କର ସୂତ୍ରପାତ ହେବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାସ୍ ରହିବ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ।

କନ୍ୟା:  ଆଜି ଗ୍ରହଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ନେଇ ତିକ୍ତତା ଘଟିପାରେ। ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଳହ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରିଜନ ଓ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଜିର ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ରହିବ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି କାରାଇ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଇବ।

ତୁଳା: ଆଜି କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଠିକ୍-ଠାକ୍ ରହିବ। ହେଲେ, ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନମୁଖିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ଶନିଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟି ଲାଗି ରହିବ।ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀକୁ ଏପଟସେପଟ କରିଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପରିବାରରେ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ତିକ୍ତତାର ସମାପ୍ତି ଘଟାଇବେ। 

ବିଛା: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥିବାରୁ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ।  ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସହମତିରେ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ଯୋଗ ରହିଛି।

ଧନୁ: ଆଜି ଆତ୍ମୀୟସ୍ବଜନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସକାଶେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ନ ପାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। 

ମକର: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ବିଚଳିତ କରିବ। ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକେ କୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ ସମ୍ମାନୀତ ହେବେ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ।  ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। 

କୁମ୍ଭ: ରାଶିର ସପ୍ତମରେ ଏକାଧିକ ଗ୍ରହ ରହିଥିବାରୁ ଆଜି ବିବାଦରେ ପଶିବା ଠିକ୍‍ ହେବନି। ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧିପାଇବା ହେତୁ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକ ହେବ। ରୋଗପୀଡ଼ାର ଲାଘବ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ।

ମୀନ: ଆଜି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଳମ୍ବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏତେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭବାନ୍ ହେବେ। ବନ୍ଧୁସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଜମିଜମା ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ଦୃଢ଼ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯୋଗୁ ଆଗେଇ ଯିବେ।

(Disclaimer:ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ,ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

Narmada Behera

