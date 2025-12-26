Advertisement
Today Horoscope: ଏହି ୭ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ରହିବ ଶୁଭ!ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ?

Horoscope Today 26 December 2025: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ,ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ।  ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜିର ଦିନଟି ମାଆ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗିକୃତ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ କୃପାରୁ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:24 AM IST

ମେଷ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ  ନିଜ ସହକର୍ମୀ ଫାଇଦା ହାସଲ ପାଇଁ ଫନ୍ଦିଫିକର କରିବା ଲାଗି ମନ ବଳାଇବେ। ହାତକୁ ନେଇଥିବା କାମ ଶେଷ କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରତିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ହେଲେ, ସଂଯମତାର ସହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲେଇନେଲେ ବଡ଼ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ପଛକଥା ନ ଭାବି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 

ବୃଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବଢିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଲାଘବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ଦିଗକୁ ବଦଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଯଥା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଯୋଗୁ ମନୋବଳ ହ୍ରାସ ପାଇବ। 

ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ହେଲେ, ଆଜିର କାମଗୁଡ଼ିକ ଡେରିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ନିର୍ମାଣା-ଧୀନ କାମ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଠିକ୍‌ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଇନ ଅଦାଲତରେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ନିଜର ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ।

କର୍କଟ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହାନୁଭୂତିରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଲାଘବ ହେବ। କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହଜି ଯାଇପାରେ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ୍ ହେଇପାରେ।

ସି˚ହ:  କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦୂରେଇଯିବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଭାସମିତି କିମ୍ବା ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଇପାରନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରଖି କାମ ନ କଲେ, ଆଜି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ। 

କନ୍ୟା: ଆଜି କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ହେଲେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧା ରହିଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ଅଟକିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ସରକାରୀ କାମ ଓ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହାୟତାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ।ପରିସ୍ଥିତିବଶତଃ ମନର ଦୁଃଖକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖି ଯନ୍ତ୍ରବତ୍‌ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟହେବେ। ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ଖବର ପାଇ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରନ୍ତି।  

ALSO READ: Gajkesari Yog 2026: ୭୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ପଡୁଛି ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ,ଜାନୁଆରୀ ୨ରୁ ଖୋଲିବ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ!କିଣିବେ ନୂଆ ଫ୍ଲାଟ୍ ସହ...

ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଏତେ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ନ ଚଳିପାରିଲେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁ ବିଚଳିତ ବୋଧ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ପୂର୍ବପରି ରହିବାରୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥିମାନେ ଠିକ୍‌ ସମୟରେ ନ ଆସିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। 

ବିଛା: ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ୍ ଆଜି ହେବ। ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତାରୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସାମ୍ବାଦିକତା,ବାଣିଜ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍‌ଥାନ ପତନ ଲାଗି ରହିବ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମତ-ପାର୍ଥକ୍-ୟଜନିତ ସମ୍ପର୍କହାନି ଘଟିପାରେ। ଯାତ୍ରାବେଳେ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପାଇବେ। 

ଧନୁ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଲାଗିବ । ହେଲେ, ଯେଉଁ କାମଟି ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଶେଷ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଋଣ ସୂତ୍ରରେ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସକାଶେ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ।

ମକର: ଆଜି କୌଣସି କାରଣରୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ।   କୌଣସି କାରଣରୁ କାମରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହିଁବସିଥିବା ଲୋକଟିର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ପରିବାରରେ ସହମତିରେ କାମ କଲେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବଂ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହିଁବସିଥିବା ଲୋକଟିର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। 

କୁମ୍ଭ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବକେୟା ଅର୍ଥ ସହ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ହେଲେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କରେ କାମ ନ କଲେ ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାକି ପଡିଥିବା କାମକୁ ଶେଷ କରିବେ । ହାତକୁ ନେଇଥିବା କାମଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଯିବେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନରେ ଦିନଟି କଟିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ପାଇବାର ଆଶା ରହିଛି ।

ମୀନ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦିନଟିରେ କିଛି ସମୟ ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିବ। ପିଲାଙ୍କ କଥା ନେଇ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିପନ୍ନ ହେବ। ପରିବାରରେ ଛୋଟ କଥାଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା କାରଣରୁ ଟେନ୍‌ସନ କମି ଯାଇପାରେ। ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରେ। ଏବଂ ଆଶା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। 

