Today Horoscope: ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବଦଳିବ ଏହି ସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

Horoscope Today 27 January 2026: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ,ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର । ଆଜିର ଦିନଟି ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗିକୃତ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କ କୃପାରୁ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।...
ମେଷ: ଆଜି ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କଚେରି ମାମଲା ମନ୍ଥର ହେତୁ ଟେନସନ୍ ରେ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଗିତ କାମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେରଣା, ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିବ। ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ବୃଷ: ଆମଦାନୀ କାରବାର ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚବର୍ଗଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କଚେରି ମାମଲା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିପାରେ। ଏବଂ ନିଜ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଜ ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିପାରନ୍ତି। ହସ-ଖୁସିରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କଟାଇବେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ କଥନଶୈଳୀର ଲାଳିତ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ। ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ଦୂରେଇଯିବେ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଉନ୍ନତ ରହିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାରେ ଯପତ୍ରୋନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଘରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେବ। ନିଜ ପରିସରରେ ଘଟିଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଘଟଣାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ସି˚ହ: ଆଜି ଶନିଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ରାଶି ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ, ଧନହାନି ଘଟିପାରେ। ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖାସ୍ ରହିଛି। ଜମିଜମା କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣାଦି କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରର କାମକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରି ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ।
କନ୍ୟା:ଆଜି ଯେ-କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁନା କାହିଁକି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ସଂଯୋଗରୁ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ କ୍ରୟ-ବିକ୍ରୟ ଆଜି ନ କରିବା ଭଲ ହେବ। କୌଣସି କାରଣରୁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାମ ସ୍ଥଗିତ ରହିଯାଇପାରେ। ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଅଭାବରୁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନିଜ ଲୋକ କେହି ହଇରାଣରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି।
ତୁଳା: ଆଜି ଗବେଷଣା, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ରଚନାମତ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଫାଇଦା ହାସଲ ପାଇଁ ଫନ୍ଦିଫିକର କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି କାମ ଅଟକି ରହିବନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ-ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ-ସହଯୋଗ ଲାଭ କରି ନିଜ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଭାବରୁ କୌଣସି କାମ ଅଟକି ରହିବ ନାହିଁ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଆଜି ତରବରିଆ କାମ ହେତୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଶତ୍ରୁତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ୍ୟୁନ ହେବ ନାହିଁ। ଲାଭ ଭାବରେ ଏକାଧିକ ଗ୍ରହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅଧ୍ୟୟନ, ଲେଖାପଢ଼ା ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ନିର୍ଯାସ ସ୍ତରକୁ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ମକର:ଆଜି ଯେଉଁ କାମରେ ହାତଦେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ପୁରାତନ ରୋଗର ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଲଘୁ କ୍ରୋଧଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ପରିହାର କଲେ ଉପକୃତ ହେବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମନ୍ଦ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକାଧିକ ଦିଗ ଯୋଗୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରେ ନୟାନ୍ତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ, ପ୍ରଶାସନ, ଯାନବାହନ, ନିର୍ମାଣ ଓ ଯାତ୍ରାରୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଔଚିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।
ମୀନ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅର୍ଥାଭାବ ଦୂରେଇବାରେ ବିଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ବଭାବ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାପ ଖାଇଯିବେ। ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)