Today Horoscope:ଏହି ୭ରାଶି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ! ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ?କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧବାର?

Horoscope Today 28 January 2026: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ,ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ହେଉଛି ବୁଧବାର। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।...
ମେଷ:ଆଜି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ-ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖାସ୍ ରହିଛି। ଲେଖାପଢା, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକେ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ରହିବ। ଆଜିର ଫେରନ୍ତା ରାସ୍ତାରୁ ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ପାଇ ଖୁସି ରହିବେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଜମା ପଡୁ ନ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧାରଉଧାର କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି।ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ଭ୍ରମଣ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଶିଳ୍ପ,ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କୈାଣସି ପ୍ରତିରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ରୀଡ଼ା,ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର,ସଙ୍ଗୀତ ତଥା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରଭୃତିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ।
କର୍କଟ: ଆଜିର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କେତେକାଂଶରେ ମନକୁ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ। ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ରହିବ। ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟାବହୁଳ ରହିବ। ପରିବାରରେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ବେଶି ଦୋହରାଇବା ଠିକ୍ ହେବନି। ନଚେତ୍ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକାରର ରହିବ।
ସି˚ହ: ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣାରୁ ଅଶାନ୍ତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଯଥା ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କଚେରି ମାମଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ଆମତ୍ୀୟମାନେ ସ୍ବାର୍ଥସାଧନ ମାନସରେ ଅଘଟଣ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଏତେ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୂର ଯାତ୍ରା ମନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଅବସାଦଜନିତ କୌଣସି କାମ ଉତ୍ସାହିତପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବେ,ହେଲେ, ଏଥିଲାଗି ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇ କରିପାରିଲେ ହେଲା।
ତୁଳା:ଆଜି ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ସେତେଟା ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହେବେନି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇବା ହେତୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା କାରଣରୁ କେତେକ ଭୁଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଅତଏବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଭଲ ।
କୈାଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ। ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନରୂପ ନେବ।
ବିଛା: ଆଜି ସାଧାରଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଦିନଟି ପ୍ରାୟତଃ ଉପଭୋଗ୍ୟ ରହିବ। ଘରକଥାକୁ ପଛରେ ପକାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ। ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଅର୍ଥାଭାବ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବହୁ-ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଭଲ।
ଧନୁ: ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ତଥା ପ୍ଲଟିଂ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।ସରକାରୀ ଋଣ ଓ ବିଗତ ଦିନରୁ ଲାଗିରହିଥିବା ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଭଲ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସକାଶେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରାତନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହ ସଭାସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମ୍ମାନୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ମକର: ଆଜି କୈାଣସି ବିଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାଧିଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାରରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆତ୍ମୀୟ-ସ୍ବଜନ-ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ କରି କାମ ହାସଲରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କଲେ ମନ୍ଦ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ସଭାସମିତି, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ତଥା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଅଧୁରା କାମକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଅଚଳ କାମକୁ ସଚଳ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ କଚେରି ମାମଲାରେ ବିଜୟୀ ଲାଭ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରେ କଟିବ। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆଦରଣୀୟ ରହିବେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ସାଙ୍ଗକୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି।
ମୀନ: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ହେତୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ବେଖାତିର ଭାବରୁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ପରିବାରରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଟଣାଓଟରା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସ୍ବାସ୍ଥ ସମସ୍ୟା କେତେକାଂଶରେ ସୁଧୁରିଯିବାରୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)