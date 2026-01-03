Advertisement
Today Horoscope: ଏହି ୭ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା! ପାଇବା ଶୁଭଫଳ;ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

Horoscope Today 3 January 2026: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ,ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ।  ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୩ ହେଉଛି ଶନିବାର। ଆଜିର ଦିନଟି ଶନିଦେବଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗିକୃତ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 03, 2026, 06:31 AM IST

ମେଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଶୁଭ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଭଲ।  ବିଶେଷକରି, ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟ , ପ୍ଲଟିଂ କାରବାର ଓ ଅଳଙ୍କାରବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦର ପାଇବା ସହ ମନ ଖୁସି ରହିବ। 

ବୃଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ରାହୁଙ୍କ କୁ-ପ୍ରଭାବ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦେବନାହିଁ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିଚଳିତ ରହିବେ। ବ୍ୟୟ କମ୍ କରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହେବେ। ମାଲିମକଦ୍ଦମାର ସପକ୍ଷରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 

ALSO READ: January 2026 Five Rare Rajyog: ୧୨ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଜାନୁଆରୀରେ ପଡୁଛି ୫ଟି ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ,ଟଙ୍କା ଗଦିରେ ଶୋଇବେ ଏହିସବୁ ରାଶି!

ମିଥୁନ: ଆଜି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ। ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିବା କାମଟି ଆଦୌ ଅଟକିବ ନାହିଁ।ବନ୍ଧୁମିଳନଜନିତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି କାରଣରୁ  ମନାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେବ।  

କର୍କଟ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ହେଲେ , ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦୂର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ରାଜନୈତିକ ଓ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମାନେ କୌଣସି ସଭାସମିତିରେ ସମ୍ମାନୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି।  ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ।  ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। 

ସି˚ହ: ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିଗରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ପାଇବେ । ହେଲେ , କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ରେ ରହିବେ। ଅଫିସି-ରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସମ୍ମାନୀତ ହେବେ।  ହୋଇଥିବା ଘରୋଇ କଳହରେ, ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ।

କନ୍ୟା: ଆଜି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଏକାଧିକଗ୍ରହ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସଭାସମିତିରେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।  ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ କେତେକ କାମ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଟକି ରହିପାରେ। ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।

ତୁଳା: ଆଜି କ୍ରୀଡ଼ା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସାହିତ୍ୟ ଓ କାରିଗରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଭାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିବା କୌଣସି ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ।  

ବିଛା: ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ।  କାହିଁକିନା, ଚତୁର୍ଥଭାବରେ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁ-ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଗୃହାରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଭୋଗବିଳାସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ।ହେଲେ, 
ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ସକାଶେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସବୁ କାମରେ ଆଗୁଆ ରହି କାମ କରିବା ହେତୁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। 

ଧନୁ: ଆଜି ଦିନଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ରହିବ।  ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ନୂତନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାକ୍‌ ଅସଂଯମତା ଯୋଗୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାହତ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଭାବପ୍ରବଣତାଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। 

ମକର: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶେଷ ସମୟରେ ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣାଇବେ। କେତୁ ପ୍ରଭାବରେ ଭୁଲ୍‌ ବୁଝାମଣାରୁ ପାରିବାରିକ କଳହ ଉପୁଜିବ। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟକୃତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଆସରରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସାହିତ୍ୟକମାନେ ସଭାସମିତିରେ ସମ୍ମାନୀତ ହେବେ। 

କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଟିକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲିବା ସହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ୟାବହୁଳ ରହିବ। ଶେୟାର ବଜାରରୁ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବେ। ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନରୂପ ନେଇପାରେ।

ମୀନ:ଆଜି ନୂଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଭୁଲ୍‌ ବୁଝାମଣାରୁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

 

