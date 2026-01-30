Advertisement
Today Horoscope: ଆଜି ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିପାରେ ସମସ୍ୟା!ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ,ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଶୁକ୍ରବାର?

Horoscope Today 30 January 2026: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ,ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ।  ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୩୦ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:26 AM IST

ମେଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ବେଶ୍ ଶୁଭ ରହିବ। ଭ୍ରମଣ ଓ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସମୟୋପଯୋଗୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଂସଶିତ ହେବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କଥାରେ ଚିହ୍ନା ପଡି କୌଣସି କାମ କରିବା ଠିକ୍‍ ହେବ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିବ।  ଗବେଷଣା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଲୋକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। 

ବୃଷ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଡାକି ଆଣିଲାପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ।  ଆଜିର ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ କରିବେ। 

ମିଥୁନ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରୁ ବିଶେଷ ଖୁସି ହେବେ। ବିବାଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁର୍ଭାବନା ଅସ୍ଥିରତାର କାରଣ ହେବ। ଯାନବାହନ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ, ଧାତୁ ଅଳଙ୍କାରାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲାଭକରି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରନ୍ତି। 

କର୍କଟ:  ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।  ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ନ-କାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିଷାଦିତ କରିପାରେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବାରେ ମିତ୍ର, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନିବା ଭଲ ହେବ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ସି˚ହ: ଆଜି ସକାଳୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଡାକରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅମୀମାଂସିତ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ୍‍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ତରଫା ହୋଇଯାଇ ପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦୂରଦର୍ଶିତା ଅଭାବରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କାନକୁହା କଥାରେ ପାରିବାରିକ ଅସ୍ଥିରତାର ସୂଚନା ରହିଛି।  

କନ୍ୟା:  ଆଜି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରେ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିପାରେ। ବନ୍ଧୁମିଳନ ହେବା ସହ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରା କ୍ରୟ କରିବେ। ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତାଲୋଚନା ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶୁଭଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ୍ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନୀତ ହେବେ। 

ତୁଳା: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଏତେ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।  ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ଟେନସନ୍‍ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଦିନଟିରେ କିଛି କାମ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସଜାଡିବାରେ ଯନତ୍ବାନ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି। କୃତି ଓ କୃତିତ୍ୱର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 

ବିଛା: ଆଜି ଅନ୍ୟଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କର୍ମାରମ୍ଭ କଲେ ଭୁଲ୍‍ କରିବେ। ସଭାସମିତି,ଲେଖାପଢ଼ା,ସାହିତ୍ୟ,ବକ୍ତୃତା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆଜିର ଯାତ୍ରାରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍ମାରମ୍ଭ ଓ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦେଖାସାକ୍ଷାତରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାମ, ଚୁକ୍ତିପତ୍ର, ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ଓ ଜମିଜମା କିଣା ବିକାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଭଲ। 

ଧନୁ:  ଆଜି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ।  ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଉପକୃତ ହେବେ।  ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତାଦି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା, ମାଲିମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ନୂତନଗୃହ କ୍ରୟ ଯୋଗୁ ଖୁସି ରହିପାରନ୍ତି।

ମକର:  ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକେଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବେଶ୍ ଶୁଭ ରହିବ। ଜମି କ୍ରୟ-ବିକ୍ରୟ, ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆଗାମୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହସ୍ଥିତି କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ଅର୍ଥଗୌରବ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇପାରେ। ଭାବପ୍ରବଣତାଜନିତ ଆନମନା ରହିପାରନ୍ତି।

କୁମ୍ଭ:  ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକେ କୌଣସି ସଭା-ସମିତିରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜମିଜମା କ୍ରୟବିକ୍ରୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାମକଦ୍ଦମାରେ ଜଡ଼ିତଜନିତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାମ କରି ଅନୁତପ୍ତ ହେବେ।  

ALSO READ: Union Budget 2026: ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬ରେ EPFO ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର!ଏତିକି ହଜାର ପେନସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ମୀନ: ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହାରମ୍ଭ,ଯାନବାହନ ନବୀକରଣ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ସାମୟିକ ଭାବରେ ଅତୀତ କଥା ଓ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାରେ ମନ ଉଦ୍‍ବିଗ୍ନ ରହିପାରେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଗତି ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। 

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

Narmada Behera

Today Horoscope: ଆଜି ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିପାରେ ସମସ୍ୟା!ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ,ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଶୁକ୍ରବାର?
