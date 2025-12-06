Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3030797
Zee OdishaOdisha LifeStyle and Others

Today Horoscope: ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶନିଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟି! ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ;ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

Horoscope Today 6 December 2025: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ,ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ।  ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର ୬ ହେଉଛି ଶନିବାର। ଆଜିର ଦିନଟି ମାଆ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗିକୃତ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ କୃପାରୁ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:33 AM IST

Trending Photos

Today Horoscope: ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶନିଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟି! ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ;ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

ମେଷ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନି ପ୍ରଭାବ ହେତୁ କେତେକ କାମରେ ଚାପ ବଢିବା ସହ ମନସ୍ତାପ କରିପାରନ୍ତି। ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତିତ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବିଳମ୍ବରେ ପାଇବେ। ଭୁଲ୍‌ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। 

ବୃଷ: ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଯାହାକି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସରଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ ନାହିଁ। ଦିର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାରଣରୁ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ। 

ମିଥୁନ: ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ରାଜନୀତିରେ ଦୃଢ଼ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯୋଗୁ ଆଗେଇଯିବେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଲାଗି ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦୂର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦିର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। 

Add Zee News as a Preferred Source

କର୍କଟ:ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କେତେକ କାମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରେ। ଦିନଟି ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ଆଶା କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧା ରହିଥିବା କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ବିତ କରିବେ। 

ସି˚ହ: ଆଜି ଯାତ୍ରା, ଆଇନ, କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭକରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୋଷ ଖୋଜିବେ। ଏ-ଣୁ ସାବଧାନ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୀତର ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ମନକୁ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ।  ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। 

କନ୍ୟା: ଆଜି ଶନି ଓ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାଇଲ୍‌ କାମ ଅଟକି ରହିଥିବା ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏପରିକି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ।  ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧିରୁ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଈର୍ଷା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ଆତ୍ମୀୟସ୍ବଜନ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆଜିର ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ।

ତୁଳା: ଆଜି କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସଦ୍‌ବ୍ୟବହାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ୟା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ୍ ହେବା ସହ ଖାଇବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନ ହେଲେ ପସ୍ତାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। 

ବିଛା: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା କରୁଥିବା ଅର୍ଥ ପାଇବେ ନାହିଁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଅଧିକ ହେବ। ପରିବାରରେ ନିଜ ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ରହି ସମସ୍ୟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଅସାଧାରଣ ମନେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥିବା ଶତ୍ରୃ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। 

ALSO READ: Shani And Budh Margi 2025: ଏହି ୫ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶନି ଓ ବୁଧଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା;ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପୂରଣ ହେବ ସବୁ ଆଶା! କିଣିବେ ଫ୍ଲାଟ୍ ସହ..

 

ଧନୁ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଲାନି ଅନୁଭବ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର କରିବେ। ସକାଳ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଖବର ପାଇ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବା ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାକିରି ଅଫର ପାଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କିଣି ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବେ। ପ୍ରେମୀମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। 

ମକର: ଆଜି ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ଚିତ୍ରକଳା, ଲେଖାପଢ଼ା ଓ ପ୍ରକାଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରି ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ କରିବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ।  ଗୃହ,ଭୂମି,ଗାଡିମୋଟର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଛଳନାତ୍ମକ କଥାକୁ ଠିକ୍‌ ଭାବେ ବୁଝି ପାରିବେନି। ଫଳରେ ହଇରାଣରେ ପଡି଼ବେ।

କୁମ୍ଭ: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ୍‌ ଖବର ପାଇ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବରୁ ଆଜି ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ହାସଲ୍ କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି । 

ମୀନ: ଆଜି ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଭାତୃ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ୍ ହେବ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ଅପୂରଣୀୟ ଆଶା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ହେଲେ,ପରିବହନ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭାବେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Today Horoscope
Today Horoscope: ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶନିଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟି! ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ;ପଢନ୍ତୁ ଆଜି
Ama Bus Accident
ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ନିକଟରେ 'ଆମ ବସ୍' ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ
Begunia School
ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ
Odia News
indigo crisis: ହନ୍ତସନ୍ତ ବିମାନଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଲୱେର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ !
Odisha Govt
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଅନ ଚାକିରି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଛ, ସରକାର ରୁଜୁ କଲେ ମାମଲା