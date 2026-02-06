Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3099540
Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersToday Horoscope: ଏହି ୫ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ରହିବ ଶୁଭ,ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ! ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଆଜିର ଦିନ?

Today Horoscope: ଏହି ୫ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ରହିବ ଶୁଭ,ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ! ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଆଜିର ଦିନ?

Horoscope Today 6 February 2026: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ,ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଫେବୃଆରୀ ୬ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 06, 2026, 06:22 AM IST

Trending Photos

Today Horoscope: ଏହି ୫ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ରହିବ ଶୁଭ,ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ! ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଆଜିର ଦିନ?

 

ମେଷ-: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ମାପିଚୁପି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କଲେ ସମ୍ମାନହାନି ଘଟିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାନ୍ତୁନାହିଁ।ନଚେତ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବେ। ଦୁଃ-ସ୍ଥାନସ୍ଥ ବୁଧଜନିତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସକାଶେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟମଧ୍ୟ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଶା ନିରର୍ଥକ ହେବନାହିଁ । 

ବୃଷ-: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ,ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନରୁ ଲାଭବାନ୍‌ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆତ୍ମୀୟତାର ସହ କାମକରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ-ପୂରଣରେ ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। କଳା,  ସାହିତ୍ୟରେ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ମିଥୁନ-: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ-ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ କଥାଟିକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଚିନ୍ତା କରି ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଯୋଗୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମରେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବା ସହ ସଫଳତା ମିଳିବ। 

କର୍କଟ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା-ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ।  ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସକାଶେ ଦୀର୍ଘସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷାଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୀବ୍ର ହେବ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ବଢିବ। ପରିବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢା ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ ଭାରାକାନ୍ତ ରହିପାରେ। 

ସି˚ହ: ଆଜି  ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଟଣାଓଟରା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଅ-ସୁସ୍ଥତାବଶତଃ କେତେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମଗୁଡିକ ସ୍ଥଗିତ ରହିଯିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

କନ୍ୟା: ଆଜି ଶନିଙ୍କ ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ସହ ସଂଘର୍ଷମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବା ସହ ପରିବହନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।  

ତୁଳା: ଆଜି ଯାନ ବାହନ ଚାଳନା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଭଲ। ନଚେତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଦିର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଓ ଅଭିଳାଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଅଧୋଗତି ହେବା ବିବାଦର ଅବସାନ ଘଟିବ। ପରିବାର କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବ। 

ବିଛା: ଆଜି ସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଘରେ କଳହ ଓ ବିତର୍କ ଲାଗିପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ ଅଫିସ୍ ରୁ ମିଳିବ। ଅର୍ଥଲାଭ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆଜିର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ଦିଗୁଣା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଦେଖିଚାହିଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍। 

ଧନୁ: ଆଜିର ସକାଳ ଯାତ୍ରାରେ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ଭୁଲ୍‌ ବୁଝାମଣାରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କଜନିତ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଅର୍ଥ-ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ସାମୟିକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ମକର: ଆଜିର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରୁ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ୍‌ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନ କଲେ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ବାର୍ଥ-ସାଧନାର ଆଶା ନ ଥିବାରୁ ନିଜ ଲୋକ ଦୂରେଇ ରହିବେ। 

କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ଦିନଟି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣା ନେଇ ତିକ୍ତତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ।  ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବନ୍ଧୁମିଳନ ଓ ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ।

ମୀନ: ଆଜି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଲୋଚନା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ କୈାଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନାହିଁ। ଦୈହିକ ଦୁର୍ବଳତା ଲାଗିରହୁଥିବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ ସକାଶେ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। 

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Today Horoscope
Today Horoscope: ଏହି ୫ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ରହିବ ଶୁଭ,ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ! ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ
Indian railways
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ବଦଳିବ କାୟାକଳ୍ପ: ଅମୃତ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସୁଧୁରିବ ୧୩୩୭ ଷ୍ଟେସନର ରୂପରେଖ
east coast railway
ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଭିଡ଼ କମାଇବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
ECoR
ରେଳବାଇର ଦ୍ରୁତ ଆକ୍ସନ: କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ କୋଚ୍‌କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କଲା ECoR
east coast railway
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା, ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା