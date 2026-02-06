Today Horoscope: ଏହି ୫ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ରହିବ ଶୁଭ,ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ! ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଆଜିର ଦିନ?

Horoscope Today 6 February 2026: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ,ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଫେବୃଆରୀ ୬ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।...
ମେଷ-: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ମାପିଚୁପି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କଲେ ସମ୍ମାନହାନି ଘଟିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାନ୍ତୁନାହିଁ।ନଚେତ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବେ। ଦୁଃ-ସ୍ଥାନସ୍ଥ ବୁଧଜନିତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସକାଶେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟମଧ୍ୟ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଶା ନିରର୍ଥକ ହେବନାହିଁ ।
ବୃଷ-: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ,ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନରୁ ଲାଭବାନ୍ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆତ୍ମୀୟତାର ସହ କାମକରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ-ପୂରଣରେ ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। କଳା, ସାହିତ୍ୟରେ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।
ମିଥୁନ-: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ-ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ କଥାଟିକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଚିନ୍ତା କରି ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଯୋଗୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମରେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବା ସହ ସଫଳତା ମିଳିବ।
କର୍କଟ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା-ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସକାଶେ ଦୀର୍ଘସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷାଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୀବ୍ର ହେବ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ବଢିବ। ପରିବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢା ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ ଭାରାକାନ୍ତ ରହିପାରେ।
ସି˚ହ: ଆଜି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଟଣାଓଟରା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଅ-ସୁସ୍ଥତାବଶତଃ କେତେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମଗୁଡିକ ସ୍ଥଗିତ ରହିଯିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଶନିଙ୍କ ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ସହ ସଂଘର୍ଷମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବା ସହ ପରିବହନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
ତୁଳା: ଆଜି ଯାନ ବାହନ ଚାଳନା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଭଲ। ନଚେତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଦିର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଓ ଅଭିଳାଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଅଧୋଗତି ହେବା ବିବାଦର ଅବସାନ ଘଟିବ। ପରିବାର କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବ।
ବିଛା: ଆଜି ସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଘରେ କଳହ ଓ ବିତର୍କ ଲାଗିପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ ଅଫିସ୍ ରୁ ମିଳିବ। ଅର୍ଥଲାଭ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆଜିର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ଦିଗୁଣା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଦେଖିଚାହିଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍।
ଧନୁ: ଆଜିର ସକାଳ ଯାତ୍ରାରେ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣାରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କଜନିତ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଅର୍ଥ-ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ସାମୟିକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ମକର: ଆଜିର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରୁ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନ କଲେ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ବାର୍ଥ-ସାଧନାର ଆଶା ନ ଥିବାରୁ ନିଜ ଲୋକ ଦୂରେଇ ରହିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ଦିନଟି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣା ନେଇ ତିକ୍ତତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବନ୍ଧୁମିଳନ ଓ ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ।
ମୀନ: ଆଜି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଲୋଚନା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ କୈାଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନାହିଁ। ଦୈହିକ ଦୁର୍ବଳତା ଲାଗିରହୁଥିବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ ସକାଶେ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)