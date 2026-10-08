Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha LifeStyle and Others
  • /Today Horoscope: ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ସବୁ ରାଶି! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ...

Today Horoscope: ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ସବୁ ରାଶି! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ...

Today Horoscope: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତା ସହ ଚଳିବ ପଡ଼ିବ....

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 08, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 06:41 AM IST
Today Horoscope: ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ସବୁ ରାଶି! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
RBI MPC: ୩.୫ ବର୍ଷ ପରେ ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇଲା RBI, ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି; କଣ ପଡିବ ପ୍ରଭାବ?
2
3
4
5