/Today Horoscope: ଆଜି କାମିକା ଏକାଦଶୀ ସହ ମିଥୁନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର, ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହାର ଶୁଭଫଳ..ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...

Today Horoscope: ଆଜି ରବିବାର, ୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬। ଆଜି ପବିତ୍ର କାମିକା ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଧାର୍ମିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଉପବାସ, ଜପ, ଧ୍ୟାନ ଓ ମୌନ ପାଳନ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାସହ ଆଜି ଭୋର ୩ଟା ୪୮ ମିନିଟ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ଗୋଚରର ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ରାଶି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ପଡ଼ିପାରେ।
ମେଷ ରାଶି:
ଆଜି କୌଣସି କାମରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପାରିବାରିକ କାମରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ହଠାତ୍ ଦେଖା ହୋଇ ଖୁସି ଲାଗିବ।
ଉପାୟ: ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଦାମୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୩
ବୃଷ ରାଶି:
ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭଲ ଖବର ମିଳିବାରୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇଲେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭେଟ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିପାରେ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ।
ଉପାୟ: ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କୁ ସତନଜା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୧
ମିଥୁନ ରାଶି:
ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବାରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ନହେବା ଭଲ। ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ଥକାଣ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।
ଉପାୟ: ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧଳା | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୪
କର୍କଟ ରାଶି:
ଗତ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟସ୍ତତାରୁ ଆଜି କିଛି ଆରାମ ମିଳିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ କିଛି କାମ ଅଟକିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମୟିକ ଦୂରତା ଆସିପାରେ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଧ କିମ୍ବା ବେକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ।
ଉପାୟ: ବୟସ୍କଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଆକାଶୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୭
ସିଂହ ରାଶି:
ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ଦୂର ହୋଇପାରେ।
ଉପାୟ: ଧର୍ମସ୍ଥଳରେ କିଛି ସମୟ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୩
କନ୍ୟା ରାଶି:
ଆଜି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର ସମୟ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଉପକାରୀ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଉଠିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଫଳ ହେବ।
ଉପାୟ: ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କେଶରୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୯
ତୁଳା ରାଶି:
ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଚାଲିଥିବା ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗୋଲାପୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୭
ବିଛା ରାଶି:
ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ରହିବ।
ଉପାୟ: ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୬
ଧନୁ ରାଶି
ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟମ ରହିବାରୁ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାମୟିକ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ।
ଉପାୟ: ନବଗ୍ରହ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନବଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କେଶରୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୩
ମକର ରାଶି:
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ହଠାତ୍ କିଛି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଉପାୟ: ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଗନ୍ନା ରସରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୬
କୁମ୍ଭ ରାଶି:
ଯେଉଁ କାମର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେହି କାମ ହୋଇପାରେ। ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମିଠା-ଖଟା ନୋକଝୋକ ରହିପାରେ।
ଉପାୟ: ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦେବଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୯
ମୀନ ରାଶି:
ଘରର ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ମରାମତି ଯୋଜନା ଥିଲେ ବାସ୍ତୁ ନିୟମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାମାନ୍ୟ କଥାକଟାକଟି ହୋଇପାରେ। କଳା ଓ ମିଡିଆ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତା ବଢ଼ିବ।
ଉପାୟ: ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଦାମୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୨
Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।