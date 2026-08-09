Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha LifeStyle and Others
  • /Today Horoscope: ଆଜି କାମିକା ଏକାଦଶୀ ସହ ମିଥୁନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର, ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହାର ଶୁଭଫଳ..ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...

Today Horoscope: ଆଜି କାମିକା ଏକାଦଶୀ ସହ ମିଥୁନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର, ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହାର ଶୁଭଫଳ..ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...

Today Horoscope: ଆଜି ରବିବାର, ୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬। ଆଜି ପବିତ୍ର କାମିକା ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଧାର୍ମିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଉପବାସ, ଜପ, ଧ୍ୟାନ ଓ ମୌନ ପାଳନ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାସହ ଆଜି ଭୋର ୩ଟା ୪୮ ମିନିଟ୍‌ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ଗୋଚରର ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ରାଶି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ପଡ଼ିପାରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 09, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:06 AM IST
Today Horoscope: ଆଜି କାମିକା ଏକାଦଶୀ ସହ ମିଥୁନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର, ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହାର ଶୁଭଫଳ..ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert: ଝଡ଼-ପବନ ସହ ମୁଷଳଧାରା ବର୍ଷା! ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ IMDର ଆଲର୍ଟ
2
3
4
5