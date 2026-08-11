Today Horoscope: ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ରାଶି..! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ କେମିତି କଟିବ ମଙ୍ଗଳବାର...

Today Horoscope: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତା ସହ ଚଳିବ ପଡ଼ିବ....
ମେଷ ରାଶି: ଆଜି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହାୟକ ହେବ। ତଥାପି, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଅବହେଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ହଠାତ୍ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଆପେଆପେ ସାକାର କରିବ। ଏହି ସମୟରେ କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ତାହା ପୂରଣ କରିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ପିତ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାଗ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଉଚିତ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ବିବାହ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
କର୍କଟ ରାଶି: ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ରହିଛି, ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହେବ। ଯେକୌଣସି ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାନଭିନ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସିଂହ ରାଶି: ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନା କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ତେବେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ, ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ ଅପେକ୍ଷା ପାଇକାରୀ କାମ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାଣାୟମ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଆଜି କାମ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଛିଟା ଧୀର ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ତୁଳା ରାଶି: ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବେ। ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସମୟ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ।
ବିଛା ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ଜଡିତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫସି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଋତୁକାଳୀନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।
ଧନୁ ରାଶି: ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ; ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ, ଘରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ।
ମକର ରାଶି: ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯୁବକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସମାନ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଥକ୍କାପଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ସୀମିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କମିଶନ, ସେୟାର, ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ। ବୈବାହିକ ସଦଭାବନା ବଜାୟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ।
ମୀନ ରାଶି: ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିସର ବିସ୍ତାରିତ ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରୀ ଏବଂ ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।