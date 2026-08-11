Add Zee Business As A Preferred Source
App

Today Horoscope: ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ରାଶି..! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ କେମିତି କଟିବ ମଙ୍ଗଳବାର...

Today Horoscope: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତା ସହ ଚଳିବ ପଡ଼ିବ....

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 11, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:46 AM IST
Today Horoscope: ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ରାଶି..! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ କେମିତି କଟିବ ମଙ୍ଗଳବାର...
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Independence Day 2026: କିଏ କେଉଁଠି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା
2
3
4
5