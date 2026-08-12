Today Horoscope: କର୍କଟ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସହ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦୟ, ୧୨ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ

Today Horoscope: ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ବୁଧବାର ଦିନ ଆକାଶରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉଦୟ ହେବ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାତିରେ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ମତାନୁସାରେ, ଏହି ଦୁଇ ଘଟଣା କର୍କଟ ରାଶିରେ ଘଟୁଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ୧୨ଟି ରାଶି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ପଡ଼ିପାରେ।
ଦିଆଯାଇଥିବା ପଞ୍ଜିକା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସକାଳ ୫ଟା ୦୩ ମିନିଟ୍ରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ରାତି ୯ଟା ୦୪ ମିନିଟ୍ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମେଷ ରାଶି:
ଆଜି ଅଟକି ରହିଥିବା ସରକାରୀ କାମର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ କାମ ଫୋନ୍ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୋଟ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ଉପାୟ: ସକାଳେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କ୍ରିମ୍ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୪
ବୃଷ ରାଶି:
ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଯୁବବର୍ଗ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାରଣରୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ।
ଉପାୟ: ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଦାନ ବା ସେବା କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କେସରିଆ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୩
ମିଥୁନ ରାଶି:
ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାରଣରୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଅଧିକାର ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତା ବଢ଼ିବ।
ଉପାୟ: ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପାସନା କରି ଖିରି ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୮
କର୍କଟ ରାଶି:
ଆଜି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ବଜେଟ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଓ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟକୁ ସୁସଂଗଠିତ ରଖନ୍ତୁ।
ଉପାୟ: ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୨
ସିଂହ ରାଶି:
ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଶୁଭ ଖବର ସହ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ଖୁସି ରହିବ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବବର୍ଗ ମଜାମସ୍ତିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରିବା ଭଲ। କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିଲେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଉପାୟ: ଧର୍ମସ୍ଥଳରେ ଚଣା ଡାଲି ଓ ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଆକାଶୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୪
କନ୍ୟା ରାଶି:
ଘରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମରାମତି କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ସମୟ। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଚିଳାପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଚାକିରିରେ ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ।
ଉପାୟ: ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୯
ତୁଳା ରାଶି:
ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉତ୍ସାହରେ ଭରି ରହିବେ। ଚାକିରିରେ କୌଣସି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ୍ଙ୍କ କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଉପାୟ: ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗୋଲାପୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୬
ବିଛା ରାଶି:
ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଆଜି ଦାବି କରିବା ପରେ ମିଳିପାରେ। ଭାବନାରେ ଭାସି କାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାର୍କେଟିଂ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ।
ଉପାୟ: ଧର୍ମସ୍ଥଳରେ କିଛି ସମୟ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଦାମୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୧
ଧନୁ ରାଶି:
ଆଜି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିସର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ନପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଓ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ।
ଉପାୟ: ଭଉଣୀ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୭
ମକର ରାଶି:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ପରିଶ୍ରମ ସହ କାମ କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ତାହାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ମନକୁ ଖୁସି କରିବ।
ଉପାୟ: ଗଣପତିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରି ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୫
କୁମ୍ଭ ରାଶି:
ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିପାରେ। ଅଫିସ୍ କାମରେ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଉପାୟ: ମହାଦେବଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧଳା | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୨
ମୀନ ରାଶି:
ଆଜି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଭଲ ହେଉଥିବା କାମ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରିରେ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି।
ଉପାୟ: ହନୁମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୧
Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।