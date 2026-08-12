Add Zee Business As A Preferred Source
App

Today Horoscope: କର୍କଟ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସହ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦୟ, ୧୨ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ

Today Horoscope: ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ବୁଧବାର ଦିନ ଆକାଶରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉଦୟ ହେବ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାତିରେ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ମତାନୁସାରେ, ଏହି ଦୁଇ ଘଟଣା କର୍କଟ ରାଶିରେ ଘଟୁଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ୧୨ଟି ରାଶି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ପଡ଼ିପାରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 12, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:58 AM IST
Today Horoscope: କର୍କଟ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସହ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦୟ, ୧୨ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha DGP Appointment: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା,ଜରୁରୀ ଶୁଣା
2
3
4
5