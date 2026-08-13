Add Zee Business As A Preferred Source
App

Today Horoscope: ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ସବୁ ରାଶି..ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...

Today Horoscope: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତା ସହ ଚଳିବ ପଡ଼ିବ....

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 13, 2026, 06:54 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:54 AM IST
Today Horoscope: ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ସବୁ ରାଶି..ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପୂର୍ବତନ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ପତିତପାବନ ବାରିକ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ
2
3
4
5