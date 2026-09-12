Today Horoscope: ଆଜିର ଭାଗ୍ୟଫଳ: ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରେମ, ଚାକିରି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ’ଣ ରହିଛି ୧୨ ରାଶି ପାଇଁ ସଙ୍କେତ?

Today Horoscope: ଆଜି ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬, ଶନିବାର। ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ସକାଳ ୭ଟା ୪୭ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ। ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ ୧୨ଟା ୫୬ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶୁଭ ଯୋଗ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଏହାପରେ ଶୁକ୍ଳ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଗ୍ରହ, ତିଥି, ଯୋଗ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରର ଏହି ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ୧୨ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଆସିବ। କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ତ ଆଉ କାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମେଷ ରାଶି:
ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ନକାରାତ୍ମକ ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ପାର୍ଟନରଶିପ୍ ଯୋଜନାକୁ ଆଜି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଏସିଡିଟି ଓ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
ଉପାୟ: ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କେସରିଆ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୩
ବୃଷ ରାଶି:
ପିତା କିମ୍ବା ପିତା ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେବ। ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଭୟ ରହିପାରେ। ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ସହକର୍ମୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅଟକିଥିବା କାମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ନିକଟ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ମାଂସପେଶୀରେ ଟାଣ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିପାରେ।
ଉପାୟ: ଶିବାଳୟ ଯାଇ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧଳା | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୨
ମିଥୁନ ରାଶି:
ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଡିଆ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ସୂଚନା ମିଳିବାରୁ କାମ ସହଜ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଭଲ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଉପାୟ: ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୬
କର୍କଟ ରାଶି:
କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଲେ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଜମିଜମା ଓ ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ସୁଖଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।
ଉପାୟ: ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୧
ସିଂହ ରାଶି:
ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ମନ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାରିକ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟକୁ ନେଇ କିଛି ଚାପ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ଉପାୟ: ଶ୍ରୀସୂକ୍ତ ଓ ପୁରୁଷସୂକ୍ତ ପାଠ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୮
କନ୍ୟା ରାଶି:
କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କାମ କରିବା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇବ। ଘରକୁ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମନ ମନ ଖରାପ କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଡିଲ୍ କିମ୍ବା ଲେନଦେନ ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତା ବଢ଼ିବ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ।
ଉପାୟ: ଘରର ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୭
ତୁଳା ରାଶି:
ଘରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଯୋଜନା ଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମାର୍କେଟିଂ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ ଘରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ତ୍ୱଚା କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
ଉପାୟ: ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫଳ-ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୫
ବିଛା ରାଶି:
ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବେ ତୁଲାଇବେ। ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଅହଂକାର ଯୋଗୁଁ ହାତକୁ ଆସିଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ଚାକିରିଆଳାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିପାରେ। ଘର ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଜିନିଷ କିଣିବା ଯୋଗୁଁ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ।
ଉପାୟ: ଗଣପତିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରି ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୩
ଧନୁ ରାଶି:
ଧନୁ ରାଶିର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ଅଟକିଥିଲେ ଆଜି କିଛି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ପରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଭାବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂ କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ଉପାୟ: ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖୁଆନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୨
ମକର ରାଶି:
ମକର ରାଶିଙ୍କୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାରୁ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆଜି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଯୁବକଯୁବତୀମାନେ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଜଡ଼ିତ ନ ହେବା ଭଲ। ଗରମ ଓ ଉମସ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଥକାପଣ ହୋଇପାରେ।
ଉପାୟ: ଚଣା ଡାଲି ଓ ଗୁଡ଼ ଧର୍ମସ୍ଥଳରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗୋଲାପୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୬
କୁମ୍ଭ ରାଶି:
ଅଧ୍ୟୟନରତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିପାରେ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ନମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ତରବର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀ ଓ ପରିବାର ସହ ଭଲ ସମୟ କଟିବ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଅବହେଳା କଲେ ଶରୀରର ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
ଉପାୟ: ଧର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଓ ମନନ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧଳା | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୧
ମୀନ ରାଶି:
ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ନିଜ କାମକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ କରିବା ଓ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ସଫଳତା ଆଣିପାରେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ତ କାମ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛିଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ଉପାୟ: ମା’ ଭଗବତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଖିରି ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଆକାଶୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୪
Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।