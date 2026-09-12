Add Zee Business As A Preferred Source
App

Today Horoscope: ଆଜିର ଭାଗ୍ୟଫଳ: ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରେମ, ଚାକିରି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ’ଣ ରହିଛି ୧୨ ରାଶି ପାଇଁ ସଙ୍କେତ?

Today Horoscope: ଆଜି ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬, ଶନିବାର। ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ସକାଳ ୭ଟା ୪୭ ମିନିଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ। ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ ୧୨ଟା ୫୬ ମିନିଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶୁଭ ଯୋଗ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଏହାପରେ ଶୁକ୍ଳ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 12, 2026, 06:07 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 06:07 AM IST
Today Horoscope: ଆଜିର ଭାଗ୍ୟଫଳ: ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରେମ, ଚାକିରି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ’ଣ ରହିଛି ୧୨ ରାଶି ପାଇଁ ସଙ୍କେତ?
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CM Mohan Charan Majhi: ୟୁଏଇରେ ତିନି ଦିନିଆ ନିବେଶ ଅଭିଯାନ ଶେଷ
2
3
4
5