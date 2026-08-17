Today Horoscope: ଆଜି ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ: ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ, କାହାକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତର୍କ?

Today Horoscope: ଆଜି ୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬, ସୋମବାର। ଆଜି ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୧ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ୨୦ ମିନିଟ୍ରେ ତୁଳା ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।
ଆଜି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ୪ଟା ୫୯ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପରେ ସ୍ୱାତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶୁଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ୩ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ପରେ ଶୁକ୍ଳ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହ-ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ମେଷରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ରହିବ।
ମେଷ ରାଶି:
ଆଜି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ରହିବା ଭଲ। ଚାକିରି ପାଇଁ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ।
ଉପାୟ: ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା କରି ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ।
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ: କେସରିଆ
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଙ୍କ: ୬
ବୃଷ ରାଶି:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଗରେ ପଛରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତା ବଢ଼ିବ। ଏସିଡିଟି ଓ ଗ୍ୟାସ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
ଉପାୟ: ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ।
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ: ବ୍ରାଉନ
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଙ୍କ: ୯
ମିଥୁନ ରାଶି:
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାରୁ ମନରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଓ ଖୁସି ଆସିବ। ଅଯଥା ସନ୍ଦେହ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ମିଳିବ। ଅଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।
ଉପାୟ: ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ।
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଙ୍କ: ୮
କର୍କଟ ରାଶି:
ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କଲେ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ନିୟମିତ ଔଷଧ ସେବନରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଉପାୟ: ଗଣପତିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଲଡ଼ୁର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ।
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଙ୍କ: ୫
ସିଂହ ରାଶି:
ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟବହାର ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହେବ। କୌଣସି କୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲେ ଏଥିରେ ଜଟିଳତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାର୍କେଟିଂ ଓ ମିଡିଆ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପ୍ରେମ ଓ ରୋମାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଚାପ ରହିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଉପାୟ: ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ: ଆକାଶୀ
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଙ୍କ: ୭
କନ୍ୟା ରାଶି:
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ନିଜର କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଉଚିତ ସମାଧାନ ମିଳିପାରେ। କ୍ରୋଧ ଓ ଆବେଗ ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କାମ ଅଟକିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିପାରେ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଘରର ପରିବେଶ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଅସ୍ଥିରତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।
ଉପାୟ: ସକାଳେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ: ଧଳା
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଙ୍କ: ୨
ତୁଳା ରାଶି:
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ପଲିସି କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଭଲ। ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତିରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତା ବଢ଼ିବ। କାମ ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଉପାୟ: ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦେବଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ।
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଙ୍କ: ୪
ବିଛା ରାଶି:
କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଜ ସ୍ୱଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଲାଭଦାୟକ ବଦଳିର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।
ଉପାୟ: ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ: ଅରେଞ୍ଜ
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଙ୍କ: ୬
ଧନୁ ରାଶି:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆୟର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
ଉପାୟ: ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଙ୍କ: ୩
ମକର ରାଶି:
ଆଜି କାମକୁ ନେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଭଲ। ପରିବାରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିପାରେ।
ଉପାୟ: ଶନିଦେବଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ: ଧୂସର
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଙ୍କ: ୮
କୁମ୍ଭ ରାଶି:
ଆଜି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଲାମେଲା ଭାବରେ କଥା ହେଲେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ। ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ।
ଉପାୟ: ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଙ୍କ: ୧
ମୀନ ରାଶି:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ନେଇ ଆସିପାରେ। ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହେଲେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ କାଟିବ। ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ସହ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ଉପାୟ: ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଙ୍କ: ୩
Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।