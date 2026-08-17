Add Zee Business As A Preferred Source
App

Today Horoscope: ଆଜି ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ: ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ, କାହାକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତର୍କ?

Today Horoscope: ଆଜି ୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬, ସୋମବାର। ଆଜି ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୧ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ୨୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ତୁଳା ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 17, 2026, 05:56 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:56 AM IST
Today Horoscope: ଆଜି ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ: ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ, କାହାକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତର୍କ?
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ବିଂଝାରପୁର ଥାନାର ୨ ପୋଲିସ୍ ନିଲମ୍ୱିତ, ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5