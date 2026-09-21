Today Horoscope: ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ରାଶି! ଜାଣନ୍ତୁ ସୋମବାର କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ..

Today Horoscope: ଆଜି ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬, ସୋମବାର। ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଧାରିତ ଏହି ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ଗୋଚର କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଆଣିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ବୃଷ ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ କାମରେ ଅବହେଳା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ମେଷ: ଦିନଟି ସୁଖଦ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦକୁ ସମୟରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ନିବେଶରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ଉପାୟ: ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫଳ-ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ:ଧଳା | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୬
ବୃଷ: କୌଣସି ବିଶେଷ କାମରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ସାମାଜିକ ଦାୟରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କ୍ଷମତାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଜି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ତାଜା ହୋଇପାରେ।
ଉପାୟ: ଶ୍ରୀସୂକ୍ତ ଓ ପୁରୁଷସୂକ୍ତ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଦାମୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ:୪
ମିଥୁନ: ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିତାନ୍ତୁ। ଆୟ ସହ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ବାତିଲ ହେବାରୁ ନିରାଶା ଆସିପାରେ। ଅବିବାହିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ।
ଉପାୟ: ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼-ରୁଟି ଖୁଆଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ:କେସରିଆ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ:୫
କର୍କଟ: ମନପସନ୍ଦ କାମ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଫିସ୍ ରାଜନୀତିଠାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ, ଯଦିଓ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଉଦାସୀନତା ରହିପାରେ।
ଉପାୟ: ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ:ଆକାଶୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୬
ସିଂହ: ଆତ୍ମମନ୍ଥନ କରି ଅଧୁରା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଭେଟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅହଂକାରଜନିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ।
ଉପାୟ: ଚଣା ଡାଲି ଓ ଗୁଡ଼ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ:ଗୋଲାପୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ:୩
କନ୍ୟା: ମିଡିଆ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ। କାମରେ ଅବହେଳା କଲେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ନାରାଜଗୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଘରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ରହିବ। ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଉପାୟ: ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ:ଲାଲ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୨
ତୁଳା: ସାମାଜିକ ଦାୟରା ବଢ଼ିବା ସହ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିପାରେ। ଘରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଥିଲେ ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆମଦାନି-ରପ୍ତାନି ଓ ମିଡିଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବଦନାମିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଚାପ ବଢ଼ାଇପାରେ।
ଉପାୟ: ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ:ହଳଦିଆ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୯
ବିଛା: ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମିଳିପାରେ। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ମିଡିଆ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିପାରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ଉପାୟ: ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ୭ ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗୋଲାପୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୪
ଧନୁ: ଘରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ନବୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଛୋଟମୋଟ ନକାରାତ୍ମକ କଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଜ ଭାବୁଥିବା କାମରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ। ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ରହିବ। ମାନସିକ ଚାପଠାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ଉପାୟ: ପିପଳ ଗଛ ନିକଟରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କେସରିଆ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୧
ମକର:ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣାବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଟକିଥିବା କାମ ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗମନରେ ଘରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ ରହିପାରେ।
ଉପାୟ: ଘରର ଭଉଣୀ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଅରେଞ୍ଜ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୭
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଲାଭର ସ୍ଥିତି ରହିପାରେ। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଓ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ତେବେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କିଛି କମିପାରେ, ତେଣୁ କାମର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ସହଯୋଗ ରହିବ।
ଉପାୟ:ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚା’ ଓ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ:ବାଦାମୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୨
ମୀନ: ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକିଥିବା କାମ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଚାକିରିଆଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଅଧିକାର ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଦନାମିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।