Add Zee Business As A Preferred Source
App

Today Horoscope: ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ରାଶି! ଜାଣନ୍ତୁ ସୋମବାର କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ..

Today Horoscope: ଆଜି ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬, ସୋମବାର। ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଧାରିତ ଏହି ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ଗୋଚର କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଆଣିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ବୃଷ ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ କାମରେ ଅବହେଳା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 21, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:33 AM IST
Today Horoscope: ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ରାଶି! ଜାଣନ୍ତୁ ସୋମବାର କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ..
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha T20 League CM Trophy 2026: ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍‌ ସିଏମ୍‌ ଟ୍ରଫି ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟ
2
3
4
5