Navratri Puja: ଆଜି ନବରାତ୍ରୀର ପଞ୍ଚମ ଦିନ: ଏପରି କରନ୍ତୁ ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା

Navratri Puja:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଷକୁ ଚାରିଥର ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିକୁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ନଅ ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନଅଟି ରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଉପବାସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭, ୨୦୨୫, ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ରୂପ ଦେବୀ ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ରେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି, ଯୋଗ, କରଣ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ।
ତିଥି, ଯୋଗ ଓ ଦିଶାଶୁଳ
ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ (ବୃଦ୍ଧି ଚନ୍ଦ୍ର)ର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଦିନ ୧୨ଟା ୦୪ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପରେ, ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ରାତି ୧୧ଟା ୪୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ପରେ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦିଶା ଶୂଳ ବିଷୟରେ, ଏହା ଦିନସାରା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିବ।
ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସକାଳ 1:08 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ସମକାଳୀନ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ବଲବ କରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଅପରାହ୍ନ 12:04 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବଲବ କରଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ, କୌଳବ କରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ
ଆଜି, ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ, ସକାଳ ସାଢେ ୬ଟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ। ତା’ପରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୬ ମିନିଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ହେବ। ତା’ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୩୧ମିନିଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ରାତି ୯ଟା ୫୦ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ହେବ।
ଶୁଭ ମୂହୁର୍ତ୍ତ
ଭୋର ୪ଟା ୫୪ ମିନିଟରୁ ସକାଳ ୫ଟା ୪୨ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ସକାଳ ୫ଟା ୧୮ ମିନିଟରୁ ୬ଟା ୩୦ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି।
୯ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି
ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାକୀ ବିଛା ରାଶିରେ ରହିବେ।
ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ତୁଳା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ।
ବୃହସ୍ପତି ଏକାକୀ ମିଥୁନରେ ଗୋଚର କରିବେ।
ବୁଧ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିବେ।
ଶନି ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ମୀନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ।
ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ, ଯେତେବେଳେ କେତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଦିନସାରା କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ।