Trigrahi Yog: ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଲାଭ, ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗରୁ ହେବେ ଖୁବ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ !

Trigrahi Yog: ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଲାଭ, ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗରୁ ହେବେ ଖୁବ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ !

Trigrahi Yog: ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଆୟ ଉତ୍ସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମୟ ଭଲ ରହିବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 08, 2026, 06:43 PM IST

Trigrahi Yog: ୨ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶୁକ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶନି ଏହି ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବ। ଏହି ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ତିନୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମୀନ ରାଶିରେ ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିବ।

ବୃଷ ରାଶି
ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗର ଗଠନ ବୃଷ ରାଶି  ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହି ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆସିବ।

ମିଥୁନ ରାଶି
କର୍ମଭାବରେ ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଆୟ ଉତ୍ସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମୟ ଭଲ ରହିବ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ​​ହୋଇପାରେ। ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଗଠନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ କୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

