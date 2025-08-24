Arun Grah Transit: ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ବୃଷ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ ଅରୁଣ ବା ଇନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ...ଏହି ୪ ରାଶିର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ
Arun Grah Transit: ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ବୃଷ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ ଅରୁଣ ବା ଇନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ...ଏହି ୪ ରାଶିର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ

Arun Grah Transit: ଏହି ଚଳନ ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ ୩ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ପୁଣି ବୃଷ ରାଶିକୁ ଫେରିଯିବ। ବୃଷ ରାଶିରେ ୟୁରାନସ୍‌ର ଓଲଟା ଚଳନ କରିବ ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଆଣିବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Aug 24, 2025, 09:18 AM IST

Arun Grah Transit: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ୟୁରାନସ୍‌ ତଥା ଅରୁଣ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗ୍ରହ ଓଲଟା ଚଳନ କରେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆକାରରେ ଆସେ। ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସକାଳ ୧୦ଟା ୨୩ ସମୟରେ, ୟୁରାନସ୍ ଗ୍ରହ ବୃଷ ରାଶିରେ ଓଲଟା ଚଳନ କରିବେ।  ଏହି ଚଳନ ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ ୩ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ପୁଣି ବୃଷ ରାଶିକୁ ଫେରିଯିବ। ବୃଷ ରାଶିରେ ୟୁରାନସ୍‌ର ଓଲଟା ଚଳନ କରିବ ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଆଣିବ।

ବୃଷ ରାଶି
ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ବିଶେଷ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ୟୁରେନସ୍ ପଛକୁ ବା ଓଲଟା ଚଳନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ, ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି କିଛି ନୂଆ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

କନ୍ୟା ରାଶି
କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ, ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଭୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ମକର ରାଶି
ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଓଲଟା ଚଳନ ସମୟ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି, ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୁରୁଣା ଉପାୟ ଛାଡ଼ି କିଛି ନୂଆ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ।

ମୀନ ରାଶି
ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଘର କିମ୍ବା ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

