Vakri Budh 2026 Rashifal: ବୁଧଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନରୁ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ...ଟଙ୍କାର ରହିବନି ଅଭାବ

Vakri Budh 2026 Rashifal: ୨୦୨୬ ରୁ ୨୩ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଗାମୀ ହେବେ ଏବଂ ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ସିଧା ଗତିକୁ ଫେରିବେ।  ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରତିଗାମୀ ଏବଂ ଓଲଟା ଚଳନ ଗତି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ?

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 18, 2026, 05:12 PM IST

Vakri Budh 2026 Rashifal: ବୁଧଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନରୁ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ...ଟଙ୍କାର ରହିବନି ଅଭାବ

Vakri Budh 2026 Rashifal: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ବୁଦ୍ଧି, ବାଣୀ, ତର୍କ, ବ୍ୟବସାୟ, ଲେଖା, ଗଣିତ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରତିଗାମୀ ବୁଧ ବା ବୁଧଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯୋଜନାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଏହି ପ୍ରତିଗାମୀ ସମୟରେ, ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅତୀତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ପ୍ରତିଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା "ପ୍ରୟାସ ଶକ୍ତି" ଲାଭ କରେ, ଯାହା ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିଗାମୀ ବୁଧ ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ଫଳାଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ।

ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବାଣୀ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଗ୍ରହ ବୁଧ, ୨୬ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରୁ ୨୩ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଗାମୀ ହେବେ ଏବଂ ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ସିଧା ଗତିକୁ ଫେରିବେ।  ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରତିଗାମୀ ଏବଂ ଓଲଟା ଚଳନ ଗତି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ?

ମିଥୁନ ରାଶି
ମିଥୁନ ପାଇଁ, ବୁଧଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ ବିଶେଷ ଲାଭ ଆଣିବ। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବୁଝିବା କ୍ଷମତା ଗଭୀର ହେବ। ପୁରୁଣା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁରୁଣା ନିବେଶ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାରବାର ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇପାରେ।

କନ୍ୟା ରାଶି
ଏହି ସମୟ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବୁଧଙ୍କ ଓଲଟା ଗତି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିବେ। ଲେଖା, ହିସାବ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର କାରଣ ହେବ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବାହାରିପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ସମ୍ଭବ।

ବୃଷ ରାଶି
ବୁଧଙ୍କ ଚଳନ ସମୟରେ ବୃଷ ରାଶି ଧନ ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ହଠାତ୍ ଲାଭ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନିବେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ହାସଲ ହେବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଧିକ ସୁଖଦ ହେବ, ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଧୀର କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଗତି ଦେଖାଯିବ। ଜମି, ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥଗିତ ମାମଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ।

ତୁଳା ରାଶି
ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ, ବୁଧଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ। ଆଇନଗତ କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ର ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ସୁଦୃଢ଼ ​​ହେବ। କଳା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଦୂର ସ୍ଥାନ ସହିତ ଜଡିତ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଆଣିପାରେ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି
କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ, ବୁଧ ଓଲଟା ଚଳନ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ପୁରୁଣା କ୍ୟାରିଅର ଯୋଜନା ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଆଇଟି ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପ୍ରୟାସ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

