Disease Signs On Nails: ନଖରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହି ୩ଟି ବଡ଼ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ...ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ !

Disease Signs On Nails: ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆମର ନଖ ଶରୀରର ଏପରି ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇପାରେ। ନଖର ଆକୃତି, ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରଙ୍ଗର ହାଲୁକା କିମ୍ବା ଗାଢ଼ ହେବା, ନଖରେ ରେଖା କିମ୍ବା ଦାଗ ଦେଖାଯିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ନଖରେ ରୋଗର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ତାହା ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ନଖର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିବା
ନଖର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ନଖର ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବା ରକ୍ତହୀନତା କିମ୍ବା ଯକୃତ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତର କମ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଖରାପ, ଯକୃତ ରୋଗ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବକୁ ସୂଚାଇପାରେ।
ନଖରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଦେବା
ଯଦି ନଖ ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକସନ, ମଧୁମେହ, ଯକୃତ ରୋଗ, ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଧୂମପାନ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା, ଫୁସଫୁସ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଲିମ୍ଫା ସମସ୍ୟାର ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ନଖ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହଳଦିଆ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ନୀଳ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ନଖ
ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବରୁ ନୀଳ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ନଖ ଖରାପ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ସୂଚାଇପାରେ। ଏହା ଫୁସଫୁସ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ହୃଦୟ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ନଖ ଫୁଲିବା
ଏହାକୁ ନଖ କ୍ଲବ୍ କୁହାଯାଏ। ଫୁଲିବା ଏବଂ ଉଠିଥିବା ନଖ ହୃଦ ସମସ୍ୟାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରଦାହକାରୀ ଅନ୍ତନଳୀ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଯକୃତ ସିରୋସିସ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ନଖ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ପତଳା ଏବଂ ଭଙ୍ଗୁର ନଖ
ଯଦି ନଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ, ଭଙ୍ଗୁର ବା ଫାଟିଯାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପତଳା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଶରୀରରେ ଆଇରନ ଅଭାବର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ, ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜ୍ମ ଏବଂ ବାୟୋଟିନ୍, ଜିଙ୍କ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଅଭାବ ନଖକୁ ପତଳା ଏବଂ ଭଙ୍ଗୁର କରିପାରେ।
ନଖ ଉପରେ କଳା ରେଖା
ନଖ ଉପରେ କଳା ରେଖା ସବଙ୍ଗୁଆଲ୍ ମେଲାନୋମାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ପାଇଁ ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆବଶ୍ୟକ।
ନଖରେ ଧଳା ଦାଗ
ନଖରେ ଧଳା ଦାଗ ଜିଙ୍କ୍ ଅଭାବ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଅସନ୍ତୁଳନ, ପ୍ରୋଟିନ ଅଭାବ, ମାଇକ୍ରୋଟ୍ରାମା ଏବଂ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଚାପ ହେତୁ ହୋଇପାରେ।
ଚାମଚ ପରି ନଖ
ଯଦି ନଖ ଚାମଚ ପରି ଚେପଟା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଲୁହା ଅଭାବ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରକ୍ତ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ଜେନେଟିକ୍ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନଖରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ।
(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
