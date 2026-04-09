Vastu Tips: ଭୁଲରେ ବି ରୋଷେଇ ଘର ସହ ଜଡ଼ିତ କରନ୍ତୁନି ଏହି ୫ଟି କାମ,ନଚେତ୍ ହୋଇଯିବେ କାଙ୍ଗାଳ !

Vastu Tips: ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ନୀତି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ରୋଷେଇ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ନୀତି ପାଳନ ନ କଲେ ଧନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ କେଉଁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏଡାଇବା ଉଚିତ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
Vastu Tips: ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ କୋଣ ଯାହା ସାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛିଯେ, ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ନୀତି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ରୋଷେଇ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ନୀତି ପାଳନ ନ କଲେ ଧନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ କେଉଁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏଡାଇବା ଉଚିତ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ରୋଷେଇ ଘରେ ଦର୍ପଣ ଲଗାଇବା
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଆପଣ କେବେବି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦର୍ପଣ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସାଜସଜ୍ଜା ବାସ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ରୋଷେଇ ଘର ଅଗ୍ନି ଉପାଦାନ ସହିତ ଜଡିତ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଦର୍ପଣ ରଖିବା ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଆଣିପାରେ।
ଚୁଲା ପାଖରେ ପାଣି ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ
ପାଣି ଏବଂ ନିଆଁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ, ତେଣୁ ଆପଣ କେବେବି ରୋଷେଇ ଘରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ପାଣି ଏବଂ ଚୁଲି ଅତ୍ୟଧିକ ନିକଟତର ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ରୋଷେଇ ଘରେ ଭଙ୍ଗା ବାସନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ
ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେବି ଭଙ୍ଗା ବାସନ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରେ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଭଙ୍ଗା ବାସନ ରଖିଲେ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି।
ଚୁଲିକୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ
ରୋଷେଇ ଘରର ଚୁଲିକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ (ବାୟବ୍ୟ) କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ (ଆଗ୍ନେୟ) ଦିଗକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ଚୁଲି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣେ।
ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
ପୂଜାସ୍ଥଳ ପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଆପଣ କେବେବି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ।
Also Read: Surya Gochar 2026: ମେଷ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କ ମହାଚଳନ, ଏହିସବୁ ରାଶି ହେବେ ବେଶ୍ ଧନବାନ
Also Read: 5KG Cylinder: ଆଉ ହେବେନି ହଇରାଣ ! ୫ କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ କେଉଁଠି ମିଳିବ ସୂଚନା ଦେଲେ ଖୋଦ୍ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ