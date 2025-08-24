Venus Transit 2025: ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଶୁକ୍ର, ୩ରାଶି ପାଇବେ ପ୍ରଚୁର ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଲାଭ
Venus Transit 2025: ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଶୁକ୍ର, ୩ରାଶି ପାଇବେ ପ୍ରଚୁର ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଲାଭ

Venus Transit 2025: ଶୁକ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗମନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ରାଶି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ରାଶି ଲାଭବାନ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Aug 24, 2025, 12:23 PM IST

Venus Transit 2025: ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଶୁକ୍ର, ୩ରାଶି ପାଇବେ ପ୍ରଚୁର ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଲାଭ

Venus Transit 2025: ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ଉଭୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗ୍ରହ। ଯଦିଓ ଉଭୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ୧୨ ଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଧନ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ​​ସୁଖ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନର ଦାତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିବାବେଳେ, ଶନି ଦେବ କର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରାତି ୮ଟାବାଜି ୪୨ ସମୟରେ, ଶୁକ୍ର ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରାତି ୧୧ଟା ୫୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ, ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଅଟନ୍ତି।

ତଥାପି, ଏହି ଚଳନର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ୨୧ ଅଗଷ୍ଟରେ, ଶୁକ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗମନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ରାଶି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ରାଶି ଲାଭବାନ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ।

ମେଷ ରାଶି
ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ଚଳନ ମେଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଛି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜଭୁତ ହେବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଋଣ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଆପଣ ୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ନିବେଶ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କିଣିପାରିବେ।

କର୍କଟ ରାଶି
ଶନି ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସହର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବେ। ସେହି ସମୟରେ, ଦୋକାନୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ବିକ୍ରୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଶନି ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆଣିବ। ପିଲାମାନେ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ। ଯଦି ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନିଜ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

