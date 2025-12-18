Vitamin E Deficiency: ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ 'ଇ' ଅଭାବ ହେଲେ ଦେଖାଦିଏ ଏହି ସବୁ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ!ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ

Vitamin E Deficiency Causes: ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଶାଗ ଓ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଆନ୍ତି। ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ 'ଇ' । ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ 'ଇ'ର ଅଭାବ ହେଲେ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭିଟାମିନ୍ 'ଇ' ଅଭବା ହେଲେ ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ....
Trending Photos
Vitamin E Deficiency Causes: ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଶାଗ ଓ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଆନ୍ତି। ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ 'ଇ' । ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ 'ଇ'ର ଅଭାବ ହେଲେ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭିଟାମିନ୍ 'ଇ' ଅଭବା ହେଲେ ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ....
ଭିଟାମିନ୍ 'ଇ' ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନେକ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ। ଏ-ହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ । ଯାହା କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଚର୍ମରେ ଚମକ ଆଣେ। ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ALSO READ: PM Kisan Yojana: ସରକାର ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର! ଏହି ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା
ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା-:
୧.ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା-:
ଭିଟାମିନ୍ 'ଇ' ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମାଂସପେଶୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଅଭାବ ମାଂସପେଶୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
୨.ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ-: ଭିଟାମିନ୍ 'ଇ' ଅଭାବ ହେଲେ, ଆଖିର ରେଟିନାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଫଳରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗେ। ଏବଂ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ, ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
୩.ରୋଗପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମେ-: ଭିଟାମିନ୍ 'ଇ' ଅଭାବ ହେଲେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ମାଡି଼ ବସେ।
୪. ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା-:ଭିଟାମିନ୍ 'ଇ' ଅଭାବରୁ ଚର୍ମରେ କୁଞ୍ଚନ , ଶୁଷ୍କ ସହ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପଣ ଅକାଳରେ ମାଡି଼ ଆସେ।
୫. ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ-:ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅଭାବ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଯାହା ଫଳରେ ହାତ ଏବଂ ପାଦରେ ଝିମ୍ଝିମ୍ ଅନୁଭୁତ ହୁଏ।
ଭିଟାମିନ୍ 'ଇ'ର ଉତ୍ସ-:
ବାଦାମ: ପ୍ରତିଦିନ ମୁଠାଏ ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ 'ଇ' ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶ ରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି: ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖି ଫୁଲରେ ମଞ୍ଜିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ 'ଇ' ଭରପୂର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ 'ଇ' ଅଭାବ ଦୂର ହୁଏ।
ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଏବଂ ସବୁଜ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା: ଏସବୁଥିରେ ଆଇରନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ 'ଇ' ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି।
ଆଭୋକାଡୋ: ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି ସହିତ ଭିଟାମିନ୍'ଇ'ର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯାହା ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ।
ବାଦାମ ଏବଂ ହାଜେଲନଟ୍ ବା ପାହାଡ଼ି ବାଦମ୍(Hazelnuts): ଏହି ଦୁଇ ଖାଦ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ରେ ପରପୂର ଥାଏ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।
କେତେ ପରିମାଣ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ?
ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଗ୍ରାମ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପରିମାଣ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ଭିଟାମିନ୍ ଇ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଟାମିନ୍'ଇ' ର ସେବନ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଭିଟାମିନ୍ ପାଇବାର ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ:
ଭିଟାମିନ୍'ଇ' କେବଳ ଚର୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି, ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଏହାର ଅଭାବକୁ ଏଡାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ।
Disclaimer: ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ରୋଗର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏପରି କୌଣସି ଦାବିର ସତ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ।