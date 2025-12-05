Vyatipat Yog 2026: ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ... ବ୍ୟାତିପତ ଯୋଗରୁ ଏହିସବୁ ରାଶିକୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ

Vyatipat Yog 2026: ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ନୂତନ ବର୍ଷ, ୨୦୨୬ରେ ସେମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷରେ ରହିବେ।
Vyatipat Yog 2026: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ହେବା କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଜାନୁଆରୀ ୧୩, ୨୦୨୬ ରେ, ଆତ୍ମା, ସମ୍ମାନ, ଚର୍ମ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମନ, ମାତା, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ସୁଖ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବାଣୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯଦିଓ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯୋଗକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଏହା ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ।
ଆଜି, ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ନୂତନ ବର୍ଷ, ୨୦୨୬ରେ ସେମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷରେ ରହିବେ।
ରାଶି ଉପରେ ବ୍ୟାତିପତ ଯୋଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ
ବୃଷ ରାଶି
ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ବୃଷ ରାଶିର ଗଠନ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ୨୦୨୬ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ହେବ, କାରଣ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ସିଂହ ରାଶି
ବ୍ୟତିପାତ ଯୋଗ ଗଠନ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହିବର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ରହିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅବିବାହିତ, ଜଣେ ବିଶେଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟର ମାଲିକ, ସେମାନେ ଅତୀତର କାରବାରରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ୨୦୨୬ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ, ସିଂହ ରାଶିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟାତିପତ ଯୋଗର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗତିଶୀଳ ହେବାର ଦେଖିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ୨୦୨୬ରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରୁ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଲାଭ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ଉନ୍ନତ ହେବ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)
