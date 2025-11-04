Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2988730
Zee OdishaOdisha LifeStyle and Others

Warm Water Benefits: ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ ନଖ ଉଷୁମ ଗରମ ପାଣି...ମନକୁ ମନ ଦୂରେଇଯିବ ଏହିସବୁ ରୋଗ

Warm Water Benefits: ପାଣି ଶରୀରକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣ କ'ଣ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାର ଲାଭ ଜାଣନ୍ତି କି ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାର କଣ ରହିଛି ଫାଇଦା । 

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Nov 04, 2025, 09:08 PM IST

Trending Photos

Warm Water Benefits: ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ ନଖ ଉଷୁମ ଗରମ ପାଣି...ମନକୁ ମନ ଦୂରେଇଯିବ ଏହିସବୁ ରୋଗ

Warm Water Benefits: ପାଣି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତରେ, ପାଣି ଶରୀରକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣ କ'ଣ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାର ଲାଭ ଜାଣନ୍ତି କି ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାର କଣ ରହିଛି ଫାଇଦା । 
 
ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାର ଲାଭ
୧. ଡିଟକ୍ସ - ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ବିଷମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଉଷୁମ ପାଣି ଜୀବାଣୁ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

୨. ଓଜନ ହ୍ରାସ - ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଚର୍ବି ଜମା ହ୍ରାସ ହୁଏ। ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ଦିନରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଓଜନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ।

୩. ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ - ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିଦିଏ। ଏକ ଭଲ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୁଏ।

Add Zee News as a Preferred Source

୪. ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜଭୁତ କରନ୍ତୁ - ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ଏଞ୍ଜାଇମ ଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, ଯାହା ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପାଚନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ।

୫. ଚାପ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନୋବଳକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ - ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ନିର୍ଜଳ ରୋକାଯାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ଚାପ ମୁକ୍ତ କରେ। ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆରାମ ପାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । 

Also Read: 8th Pay Commission: ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ ଏହିସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଶା...ଆସିଲା ଝଟକା ଦେଲା ପରି ଖବର

Also Read: Liver Damage Serious Symptoms: ଶରୀରର ଏହି ୮ଟି ଲକ୍ଷଣ କହିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ସଢିବାରେ ଲାଗିଛି...ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ICC
ହାରିସ ରୌଫଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ , ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଜରିମାନା, ଏସିଆ କପ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ ICC ନେଲା ଆକ୍ସନ
Train Accident
Train Accident: ଟ୍ରେନ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, Helpline ଜାରି
vigilance raid
ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ପିପିଲି RI
Odisha news
Odisha News: ବୃନ୍ଦାବତୀ ଓ ସାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ
CM Majhi
ସୁଦାନରେ ଅପହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲେ CM ମାଝୀ