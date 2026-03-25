Water Melon Benefits: ପ୍ରତିଦିନ ତରଭୁଜ ଖାଇବାରେ ମିଳିଥାଏ ଏହି ୫ଟି ବଡ଼ ଫାଇଦା, ଦୂରେଇ ରଖେ ରୋଗ !

Water Melon Benefits: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ତରଭୁଜକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଏପରି ଫଳ ଯେଉଁଥିରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଥାଏ। ଏଥିରେ ପୋଟାସିୟମ୍, ରାଇବୋଫ୍ଲାଭିନ୍, ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍, ଫାଇବର, ନିଆସିନ୍, ଆଇରନ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି, ସି ଏବଂ ଲାଇକୋପିନ୍ ସମେତ ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଫିଟ୍ ଶରୀର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ତରଭୁଜ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପାଇଁ ଏକ ରାମବାଣ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ କେବଳ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରହେ ନାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତରଭୁଜ ଖାଇବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା:
ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଅଟକାଏ
ଏହା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ତରଭୁଜରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ଥାଏ। ଏହା ଶରୀରର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରେ। ଏହା କେବଳ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ରୋକେ ନାହିଁ ବରଂ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ରଖେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତରଭୁଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ।
ପାଚନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ
ତରଭୁଜରେ ଭଲ ପରିମାଣରେ ଫାଇବର ଥାଏ। ଏହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ପେଟକୁ ହାଲୁକା ରଖେ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତରଭୁଜ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହା ପେଟକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଭୋକ ଲାଗିବାକୁ ରୋକେ।
ତ୍ୱଚାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରେ
ତରଭୁଜରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭଲ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏହା ଚମକଦାର ତ୍ୱଚାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ତ୍ୱଚାକୁ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରଖେ ଏବଂ କୁଞ୍ଚନକୁ କମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ
ତରଭୁଜରେ ଲାଇକୋପିନ୍ ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଯାହା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖେ।
ଏହାକୁ କିପରି ସେବନ କରିବେ:
ତରଭୁଜକୁ ସାଲାଡ୍ ଭାବରେ ଖାଇହେବ।
ଏହାକୁ ଜୁସ୍ ଭାବରେ ପିଇହେବ।
ଏହାକୁ ଶେକ୍ କିମ୍ବା ସ୍ମୁଦି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ:
ତରଭୁଜ କିଣିବା ପରେ, ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। କାଟିବା ପରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତରଭୁଜରେ 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ପାଣି, ଜୁସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାନୀୟ ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ପାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
Also Read: Venus Transit 2026: ରାମନବମୀରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନ, ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କର ଆସିବ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟାଇମ
Also Read: April Month Rule: ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଦେଶରେ ୮ଟି ବଡ଼ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ ସବିଶେଷ