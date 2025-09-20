Weekly Business Horoscope: ନବରାତ୍ରୀର ଏହି ସପ୍ତାହରେ ୩ରାଶି ପାଇବେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି,ହେବ ସବୁଥିରେ ଉନ୍ନତି

Weekly Business Horoscope 22nd September to 28th September 2025: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମେଷ, ବୃଷ ଓ ମିଥୁନ ସମେତ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ରାଶିଫଳ...
ମେଷ: ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସପ୍ତାହ ବେଶ୍ ଶୁଭ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କାରବାର ଭଲ ରହିବ। ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଲକ୍ଷ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ବୃଷ: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ। ଯେଉଁଥିରୁ ମୋଟାଅଙ୍କର ଲାଭ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ।
କର୍କଟ:କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଦେଣନେଣ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖିଚାହିଁ କରନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ମୋଟାଅଙ୍କର ଲାଭ ପାଇବେ।
ସିଂହ : କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବଢିବା ସହ କ୍ଷତିର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ବାକି ପଡିଥିବା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବା ସହିତ ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ।
କନ୍ୟା : କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସପ୍ତାହଟି ଅଶୁଭ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭୁଲ୍ ବୁଝାବଣା ହେବା ସହିତ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କଳହ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁନି। ନଚେତ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରଙ୍କ ସହ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସପ୍ତାହଟି ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କଲେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ।
ବିଛା: ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁପ୍ତାହ ଖୁସି ଖବର ଆଣିପାରେ। ଏ-ହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଚାକିରି ନେଇ ଅଫର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା କ୍ଷତିଟି ଲାଭରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ରିୟଲି-ଇ-ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇବେ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହଟି କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚ୍ୟାଲଜିଂ ରହିପାରେ। ପରିବହନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ କ୍ଷତି ସହିବେ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧୌର୍ଯ୍ୟର ସହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଲେ ସପ୍ତାହଟି ଭଲରେ କଟିବ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଜଂକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗକୁ ବଢିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରୁ ମୋଟାଅଙ୍କର ଲାଭ ମିଳିବ। କାରବାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ।
କୁମ୍ଭ : ଏହି ସପ୍ତାହ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନରୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ରେ ରହିବେ।
ମୀନ: ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସପ୍ତାହଟି ଏତେ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥମିଳିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନେଇ ଫାଇନାଲ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଡିଲ୍ ଶେଷ ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)