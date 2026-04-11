Weekly Special Horoscope: ଏପ୍ରିଲର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ, କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଶିଫଳ

Weekly Special Horoscope 13 April to 19 April 2026: ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ୍ ର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ । ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ?
Trending Photos
ମେଷ-: ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିପାରେ।ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ବୃଷ-: କ୍ୟାରିଅର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଖାସ୍ ରହିଛି। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବା ସହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ନୂତନ ଉତ୍ସରୁ ଆୟ ଆସିବ।ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ହଇରାଣ ହେବେ।
ମିଥୁନ-: କ୍ୟାରିଅର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ। ଏକ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆୟ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ।ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନିଦ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଛାଡନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।
କର୍କଟ-: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡିତ ଏକ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଚାପ ସୃଷ୍ଟିହୋଇପାରେ।
ସିଂହ-: ପ୍ରତ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ତେଣୁ, ଅଧା ପଡି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏବଂ ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ଭଲ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ।
କନ୍ୟା-: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ କାହାର ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସପ୍ତାହଟି ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ।
ତୁଳା-:ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବେ କମ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ।ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ବିଛା-: ସପ୍ତାହଟି ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଧିରସ୍ଥିର ଭାବେ ନିସ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମାମଲାର ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ; ଯକୃତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ଧନୁ-: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆଡମିଶନ୍ ପାଇପାରନ୍ତି।ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ସେୟାର ବଜାର କିମ୍ବା ଜୁଆ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ମକର-: ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଂଶସା ଶୁଣିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କଥା କହିଲ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟର ଦେହ ଖରାପ୍ ହୋଇପାରେ।
କୁମ୍ଭ-: ପାର୍ଟନରସିପ୍ ରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେତେଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଏବଂ ପାଦରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
ମୀନ-: ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ କଥା ଶୁଣିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ।ସତର୍କତାର ସହ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ।
Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।