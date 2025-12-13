Weekly Special Horoscope: ଡିସେମ୍ବରର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଶିଫଳ

Weekly Special Horoscope 15 to 21 December 2025: ଡିସେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ-ହି ମାସରେ ତିନି ବଡ଼ ଗ୍ରହବୁଧ , ରାହୁ,କେତୁ ନିଜର ମୂଳ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ଚଳନ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ରାଶିକୁ ଶୁଭଫଳ ଦେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ରାଶିକୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ?
ମେଷ: ଡିସେମ୍ବରର ଏହି ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବ। ସେୟାର ବଜାରରୁ ଅଧିକ ମୁନାଫା ମିଳିବ। କୃଷି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ କ୍ରିଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ନିଜର ଚତୁରତା ଓ ବିବେକରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେଇ ପାରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦୂରେଇ ଯାଇ ଆୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ।
ବୃଷ: ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ କଟିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ନୂଆ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି । ଏ-ହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ।
ମିଥୁନ: ଏ-ହି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦାଧିକାରୀ ଓ ସହକର୍ମୀମାନେ କାମର ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଏ-ହାସହ ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିବଥିବା ବିବାଦ ଦୂର ହେବା ସହ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ରାଜନୀତିରେ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧିହେବା ସହ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ପଦବୀ ହାସଲ୍ କରିବେ। ବିଶେଷକରି,ଶତୃମାନେ ବିପଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ।କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଭାସମିତିରେ ସମ୍ମାନୀତ ହେବା ସହ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ।
କର୍କଟ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ନିଜର ବିବେକ ଖଟେଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ।କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଧ୍ୟାପନା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭଫଳ ଲାଭ କରିବେ।ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ଖୋଲିଯିବ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମେଡିକାଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣରୁ ଲାଭବାନ୍ ହେବେ।
ସିଂହ: ଏ-ହି ସପ୍ତାହରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମି ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନା ଓ ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର୍ ମିଳିବ। ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦଳପକ୍ଷରୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିବା ସହ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବଢିଇବ। ନୂଆ ଫ୍ଲାଟ୍, ଜମି କିମ୍ବା ନୂଆ ଘର କିଣିବାର ଆଶା ପୂରା ହେବ। ବ୍ୟବସାୟର ଅଗ୍ରଗତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।ଏବଂ ପଡି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହଟି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ସହ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କଲେ ଆଶାତିତ ଲାଭବାନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଫଇସଲା ବୁଦ୍ଧିମତାରେ ସହ କଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ଜମିଜମା କେସର ମାମଲାର ରାୟ ଆପମଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବେ। ନୂତନ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରି ପାରିବେ। ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ ହେଲେ ତୃତିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମନରେ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଝଗଡା ହୋଇପାରେ। ଜମି,ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିବେ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ।
ତୁଳା: ଡିସେମ୍ବରର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡିପାରେ। ରିୟଲି-ଇ-ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକେ କିଛି ନୂତନ ଡିଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଫାଇନାଲ୍ କରିପାରନ୍ତି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ବାଦବିବାଦ, ମାଲିମୋକଦ୍ଦମା, ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ସହ ହେଲେ ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। ମେଡିକାଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଥିବା ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦର ସମାଧାନ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେବ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ସହ ସମ୍ମାନୀତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅଚାନକ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଧନ ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂଆ ଗୃହୋପକରଣ କ୍ରୟ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢିବ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। କ୍ରୀଡା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗୀଦାରମାନେ ପାଦ ସହିତ ପାଦ ମିଶେଇ ବେପାର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ରାଜନୀତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖେଳାଇ ଦଳରେ ଦବ୍-ଦବା ଦେଖାଇବେ। ମାଲିମୋକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିବା ସହ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଂଶସିତ ହେବେ। ପରିବାରରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ଵ ନେବେ। ହେଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଚର୍ମ ଓ ଚକ୍ଷୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ମକର: ଏ-ହି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା କ୍ଷତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବେ। କୋର୍ଟ-କଚେରୀରେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମାମଲାରେ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିବେ। ଶତୃମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ପଣ୍ତ କରିବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଭାଇ,ବନ୍ଧୁ ,ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବେ। ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ଲଗାଇବେ। ପରୋପକାର କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ମିଷ୍ଟ ବଚନ କହି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ହାସଲ୍ କରିବେ।
କୁମ୍ଭ:ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧିପାଇବ। ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢାରେ ମନଦେବେ। କଳାକାର ମାନଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଅଫର ପାଇବେ। ଆଇନ୍ ଅଦାଲତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି ସ-ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ପାଇ ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁରତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଟଙ୍କା-ପଇସାକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ।
ମୀନ: ଏ-ହି ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ରେ ଋଣ ଆଣିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ସହଜରେ ସୁଝିଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ନୂଆ ଚାକିରି ଅଫର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଜାଗା,ଘର , ଗାଡି ଓ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କିଣିପାରନ୍ତି। ନିଜ ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)