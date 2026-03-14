Weekly Special Horoscope 16 to 22 march 2026: ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚର ତୃତୀୟ  ସପ୍ତାହ । ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ?

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 14, 2026, 01:47 PM IST

Weekly Special Horoscope: ମାର୍ଚ୍ଚର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଶିଫଳ

ମେଷ-: ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଲ ରହିବ। ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ କୌଣସି ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ମିଳିପାରେ।

ବୃଷ-:ଏହି ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ବେଶ୍ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ୍ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବାକି ପଡିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ ନୂତନ ପଦବୀ ମିଳିବା ସହ ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 

ମିଥୁନ-:ନୂଆ ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ସଫଳତାର ସପ୍ତାହ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି।

କର୍କଟ-: କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯାହା ଫଳରେ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ବିଚାର କରିବା ସହଜ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭବାନ୍ ହେବେ। ଏହି ସପ୍ତାହ ନିବେଶ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। 

ସିଂହ-: ଏହି ସପ୍ତାହଟି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ତଥାପି, ଅନ୍ୟ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଗର୍ବ କିମ୍ବା ଅହଂକାର କ୍ଷତି କରିବ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ।

କନ୍ୟା-: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ନେଇ କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇପାରେ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ।

ତୁଳା-:ଏହି ସପ୍ତାହ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଗତି ଆଣିବ। ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ମୋଟାଅଙ୍କର ଲାଭ ପାଇବେ। ବିବାହିତ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜୀବନ ସାଥୀ ମିଳିବେ। 

ବିଛା -:ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ହସ-ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି,ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ଅଫର ମିଳିପାରେ।  ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କୋର୍ଟ-କଚେରୀ ମାମଲାର ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। 

ଧନୁ-: ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କଟିବ। ଦିର୍ଘ ଦିନରୁ ଆଶା କରିଥିବା ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସହ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି।

ମକର-:ଏହି ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବା ସହ ମନ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏକ ଘର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣି ପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି।

କୁମ୍ଭ-: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ୍ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ,ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ରିୟଲି-ଇ-ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ। ବିଶେଷକରି ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ-ବିକ୍ରୟ ସହ ଜଡିତ ଲୋକମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।

ମୀନ-: ଏହି ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ। ଶନି ଅସ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ,ଶନି ସାଢେ ସତୀର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ।  ଟେନସନ୍ କମ୍ ରହିବ। ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାର ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଆପଣ ଜମି, ଘର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣି ପାରନ୍ତି।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

Narmada Behera

