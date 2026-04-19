Weekly Special Horoscope 20 April to 26 April 2026: ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ୍ ର ଶେଷ ସପ୍ତାହ । ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ?

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 19, 2026, 02:12 PM IST

Weekly Special Horoscope: ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଶୁଭ ରହିବ ନୂଆ ସପ୍ତାହ, ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଶିଫଳ

ମେଷ-:ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଘଟିପାରେ, ଯାହା ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମନେ ରଖିବେ। । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। 

ବୃଷ-: ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶତ୍ରୃମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରି ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। 

ମିଥୁନ-:ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆଣିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ  ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଶତ୍ରୃମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ପରିବାର ସହ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। 

କର୍କଟ-:ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ, ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବେ।ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଆଦୈ ଭଲ ନୁହେଁ। ଦୂରଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। 

ସିଂହ-:ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

କନ୍ୟା-:ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ ରହିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 

ତୁଳା-: ଆପଣ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବେ। ଆପଣ ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ-ପତନର ଚିନ୍ତା ନକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। 

ବିଛା-: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପାଇବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ନିବେଶ କରିବେ। ଆପଣ କ୍ରୀଡା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ରୋଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେବ।

ଧନୁ -: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ  କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ।  ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ପରିବାର ସହ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। 

ମକର-: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାରେ ବଡ଼଼ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ।  ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। 

କୁମ୍ଭ-: ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଚାହିଁ କରନ୍ତୁ।

ମୀନ-: ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ସହାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।  ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। 

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

