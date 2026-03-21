Weekly Special Horoscope: ମାର୍ଚ୍ଚର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଶିଫଳ

Weekly Special Horoscope 23 to 29 march 2026: ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚର ଶେଷ ସପ୍ତାହ । ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ?
ମେଷ:ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରୁ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନୂଆ ଯୋଜନା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ଲାଗି କୌଣସି ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ।
ବୃଷ: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର୍ ବଢିବ। ପାରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ବେଳକୁ ନିଜ ଘର ବଦଳାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ।
ମିଥୁନ: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିରହିଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ରେ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଫେରି ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ।
କର୍କଟ: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି,ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ ସଂସ୍ଥାରୁ ଭଲ ଚାକିରି ଅଫର ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ।
ସିଂହ: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିବ। ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଡବଲ୍ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ପରିବାର ସହ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବ
କନ୍ୟା: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ପୂରା ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ବ ବଢିବ। ବନ୍ଧୁତାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ୍ ହେବେ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହିବା ସହ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେବ। ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ।
ବିଛା: ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପରିବାର ସହ ହୋଇଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ରେ ରହିବେ।
ଧନୁ:ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିତକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ।
ମକର: ସପ୍ତାହଟି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କାରବାର୍ ବଢିବ। ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ଯେଉଁଥିରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସହ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢିବ।
କୁମ୍ଭ: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ପାରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ପରିବହନ, ରିୟଲି ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିବ। କାମ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ହଇରାଣ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ଆସିବ।
ମୀନ: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସତକଥା କହି ଲୋକଙ୍କ ଶତ୍ରୃ ହେବେ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଅଯଥା ମୁଣ୍ତ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମୀ ଫର୍ଣ୍ଣିଚୟ କିମ୍ବା ଗାଡି଼ କ୍ରୟ କରିବେ। ହେଲେ,
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ରେ ରହିବେ। ପିତା-ମାତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)