Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3014092
Zee OdishaOdisha LifeStyle and Others

Weekly Special Horoscope: ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଶିଫଳ

Weekly Special Horoscope 24 to 30 November 2025: ନଭେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।  ଏହି ମାସରେ କିଛି ବଡ଼ ଗ୍ରହ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏ-ହି ଶୁଭ ଯୋଗ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବେଶ୍ ବରଦାନ ପାଲଟିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ।  ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ?

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 22, 2025, 01:40 PM IST

Trending Photos

Weekly Special Horoscope: ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଶିଫଳ

ମେଷ: ନୂଆ ସପ୍ତାହଟି ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍-ଠାକ୍ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି।  ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଂଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପୌତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସପ୍ତାହ ଶେଷଭାଗରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେଶ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସଚେନତ ରୁହନ୍ତୁ। 

ବୃଷ: ଏ-ହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ସତର୍କତାରେ ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲିପାରେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। 
ସେୟାର ବଜାରରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ବିନିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ୍।ରିୟଲି-ଇଷ୍ଟେଟ୍ ରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇବେ। ଯେଇଁଥିରୁ ଭଲ ଦ୍ବି-ପଇସା ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ପ୍ରତିକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ । ସାଥୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ।  ପିତା-ମାତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କଲେ ଆଶା ଜନକ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ।

ମିଥୁନ: ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଏ-ହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟୀ ରହିବ।  ବିଶେଷକରି,କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ।ଙ୍କା-ପଇସାକୁ ନେଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନୋ ମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ।ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କୌଣସି ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଭାଗରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଏତେ ଖାସ୍ ରହିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

କର୍କଟ: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ରାଶିର ଶୁଭ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟୋମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ପାଟିତୁଣ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତରବରିଆ ହୋଇ କୌଣସି ନିସ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାର୍ଟନର-ସିପରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜ ପାର୍ଟନର ଉପରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନ ରଖିଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ।  ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପ୍ରେମୀମାନେ,ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ-ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ।

ସିଂହ: ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଠିକ୍ -ଠାକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଜମି କିଣିବାର ଆଶା ପୂରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଜମିବିକ୍ର ବଟା କାରବାରରେ ଜଡିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ , ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରୁ କ୍ଷତି ସହିବେ।  ଯେଉଁମାନେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ।  ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍ ଠାରୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି । କରନ୍ତୁ, ପ୍ରୋପଜାଲ୍ ଟି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।

କନ୍ୟା: ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ।   ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଆଦୌ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ତେଣୁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।  କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସପ୍ତାହର ଦ୍ବୀତିୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଲାଭ ବଦଳରେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନ ରହିବା କାରଣରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଲାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ତୁଳା: ଏ-ହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଏତେ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ।  କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢିବା ସହ ସମସ୍ୟା ବଢିବ। ଗାଡି ଚାଳନା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।  କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୌଣସି ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପଢିବା ଉଚିତ୍। ନଚେତ୍ ଠକାମୀରେ ପଡିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।  ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ।

ବିଛା: ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଫଳରେ କ୍ଲାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସପ୍ତାହର ଦ୍ବୀତିୟାଦ୍ଧରେ ଉଭୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବକୁ ପଡିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ନେଇ ବନ୍ଧୁ ବା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମୀମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିପାରେ।  ଅବିବାହିତଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ।

ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।  ଚାକିରି,ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଜୀବନର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ୍ ହେବ। ସାଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଜାରି ରହିବ । ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡକୁ,ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ।

ମକର:କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ପାଇବେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାରିଫ୍ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ସପ୍ତାହଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ।  ନିଜ ପ୍ରିୟର ଲୋକଙ୍କ ସହ ହସ-ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ।  ପରିବାରରେ ହସ-ଖୁସିର ମାହୋଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନୂଆ ଘର କିଣିବା ସହ ପୌତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।  ନିଜ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧକଙ୍କ ସହହୋଇଥିବା ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ।ପ୍ରେମିକ-ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ମଜବୁତ୍ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି।

କୁମ୍ଭ: ନୂଆ ସପ୍ତାହଟି ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ସପ୍ତାହ ଶେଷଭାଗରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେଶ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ପୌତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିପାରନ୍ତି। 

ମୀନ: ମୀନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପାଇବେ । ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପାଇବେ ।   ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଆଡକୁ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ନିଜ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଅସୁବିଧାଗୁଡିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ । 

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Weekly Special Horoscope
Weekly Special Horoscope: ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ପଢନ୍ତୁ
Odisha news
Odisha News: ଡିଏଭି ବେଦାନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏନସିସି
road accident
Road Accident: ଗଛରେ ପିଟିହେଲା ଯାତ୍ରିବାହୀ ବସ୍, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା!ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍
top 10 news today
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର