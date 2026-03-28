Weekly Special Horoscope: ଏପ୍ରିଲର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ, କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଶିଫଳ

Weekly Special Horoscope 30 March to 05 April 2026: ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ୍ ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ । ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ?
Trending Photos
ମେଷ: ଏ-ହି ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ। କୌଣସି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ,ଆପଣଙ୍କର ଅଧୁରା କାମ ପୂରା ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ।
ବୃଷ: ଏ-ହି ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଶୁଭଦାୟୀ ରହିବ। ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଭଲ ଦ୍ବି-ପଇସା ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରୀୟଜନଙ୍କ ସହ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଭଲ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ହାଲୁକା ହେବ।
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବୁଝିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ।
ସିଂହ: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ପରିବାର ସହ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଡବଲ୍ ଲାଭ ପାଇବେ।
କନ୍ୟା: ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ପିତା-ମାତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସତକଥା କହି ଲୋକଙ୍କ ଶତ୍ରୃ ହେବେ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଅଯଥା ମୁଣ୍ତ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମୀ ଫର୍ଣ୍ଣିଚୟ କିମ୍ବା ଗାଡି଼ କ୍ରୟ କରିବେ। ହେଲେ,ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ରେ ରହିବେ।
ତୁଳା:ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ପାରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। କାମ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ହଇରାଣ ହେବେ। ପରିବହନ, ରିୟଲି ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ଆସିବ।
ବିଛା: ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହିବା ସହ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ। ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ।
ଧନୁ:ସପ୍ତାହରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢିବ।ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ଯେଉଁଥିରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପରିବାର ସହ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ମକର: ମକର ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମ୍ବାଦିତକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଠିକ୍-ଠାକ୍ ରହିବ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ କ୍ୟାରିୟର ଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ମୀନ: ସପ୍ତାହଟି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ରେ ରହିବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁତାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)