Weekly Special Horoscope: ଏପ୍ରିଲର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହ, କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଶିଫଳ

Weekly Special Horoscope 6 April to 12 April 2026: ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ୍ ର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହ । ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ?
ମେଷ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ରହିପାରେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଠକାମୀର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛୋଟ ସାହାର୍ଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ପିକନିକ୍, ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ସୁଖମୟ ଘର ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବନ୍ଧୁତା ଏକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବ। ବିବାହିତ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ।
ବୃଷ:ଏହି ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହଟି ଖୁସି, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଦେଖାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବିଚଳିତ ହେବେ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ସଂସ୍ଥାରୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅଫର ପାଇବେ।
ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ, ଆପଣ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଛାତ୍ରମାନେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ।ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ।
କର୍କଟ:କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଏକ ଠିକ୍-ଠାକ୍ ରହିବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସରକାରରେ ଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସପ୍ତାହର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ସୁଖଦ ପାରିବାରିକ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି।
ସିଂହ:ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ, ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଆପଣ ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ସପ୍ତାହ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଭଲ କାମ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିବାହ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଇପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା : ଏହି ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦ ହେଉ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା ଭଲ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରେ, ଧର୍ଯ୍ୟ, ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଭଲ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଭଲ, କାରଣ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗ କ୍ଳାନ୍ତକାରୀ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ତୁଳା : ଏହି ସପ୍ତାହ ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ସମାଧାନ ହେଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିବ। ସପ୍ତାହ ସାରା, ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ କାମ ବିଳମ୍ବ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜନୀତିରେ, ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ, ଆପଣ କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବିରୋଧୀମାନେ ନିଜେ ସମାଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଛା ରାଶି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବ, ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ।
ଧନୁ:ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶାନୁରୂପ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ହାଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଯେକୌଣସି କାମରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କିମ୍ବା ଅସାବଧାନତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଏବଂ ଆଘାତ ଏକ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ, ତେବେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପ୍ରତି ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟସୀମାରେ କାଗଜପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏକ ଭଲ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏଡନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ, ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ମକର : ଏହି ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ, ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପାଇବା ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବ। ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ଏବଂ ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦଳ ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ସପ୍ତାହ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ।କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କିମ୍ବା ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଏହି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ମନେହୁଏ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ସୁଖଦ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ।
ମୀନ:ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ସପ୍ତାହ କିଛି ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଶାନୁରୂପ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇବେ,। ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ଲମ୍ବା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଦୂରତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ସୁଖଦ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ମୁକ୍ତି ପାଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଆପଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିରେ ଡିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ସପ୍ତାହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଖୁସି ପାଇବେ।
Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।