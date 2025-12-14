ହୃଦଘାତ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟକୁ ରକ୍ତ ନେଇଯାଉଥିବା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ଅବରୋଧିତ ହୋଇଯାଏ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଶିରାରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଜମା, କିମ୍ବା ପ୍ଲାକ୍ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଜମାଟ ଗଠନ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯାହା ଚାପ ପଡ଼ିବା ପରି ଲାଗିଥାଏ।
Trending Photos
Heart Attack: ଆଜି-କାଲି ସମୟରେ ହୃଦଘାତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେଣୁ, ହୃଦଘାତ ହେଲେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ହୃଦଘାତ ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଇଣ୍ଟରଭେନସନାଲ୍ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଜୀବିତେଶ ସତିଜା କାହାକୁ ହୃଦଘାତ ହେଲେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ହେଉ କି ବାହାରେ, କାହାକୁ ହୃଦଘାତ ହେଲେ କିପରି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ବା ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କହିଛନ୍ତି।
କାହାକୁ ହୃଦଘାତ ହେଲେ କ’ଣ କରିବେ
ପ୍ରଥମେ, ହୃଦଘାତ ସମୟରେ କ’ଣ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହୃଦଘାତ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟକୁ ରକ୍ତ ନେଇଯାଉଥିବା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ଅବରୋଧିତ ହୋଇଯାଏ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଶିରାରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଜମା, କିମ୍ବା ପ୍ଲାକ୍ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଜମାଟ ଗଠନ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯାହା ଚାପ ପଡ଼ିବା ପରି ଲାଗିଥାଏ।
ହୃଦଘାତର ଲକ୍ଷଣ- ଯେତେବେଳେ ହୃଦଘାତର ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଛାତିରେ ଚାପ ଏବଂ ବାମ ହାତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା କାନ୍ଧ, ବେକ ଏବଂ ପିଠିକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ। ହୃଦଘାତର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଝାଳ ବାହାରିବା, ବାନ୍ତି ହେବା, ନିଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା।
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ - ଯେତେବେଳେ ହୃଦଘାତ ଆସୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହୃଦଘାତ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ 108/112 ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ, କ୍ୟାଥ ଲ୍ୟାବ୍ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି ସୁବିଧା ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଖରେ କୌଣସି କ୍ୟାଥ ଲ୍ୟାବ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ହୃଦଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ; ବରଂ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ।
ଏକ ଆସ୍ପିରିନ୍ ବଟିକା ଦିଅନ୍ତୁ - ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୩୦୦Mg ଆସ୍ପିରିନ୍ ବଟିକା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଚୋବାଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ଦ୍ରବଣୀୟ ଆସ୍ପିରିନ୍ କିମ୍ବା ଡିସପ୍ରିନ ବଟିକା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲର୍ଜିକ୍ କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ଘା'ର ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ବଟିକା ଦେବା ଅନୁଚିତ୍। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ସମୟରେ ଏହା ମନେରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଭାବରେ ବସାନ୍ତୁ:
ହୃଦଘାତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରେ ବସିବାକୁ କିମ୍ବା ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚଲାଇବା କିମ୍ବା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଗୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକ ଚାପ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମ-ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ।
ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହାର ଏବଂ ନାଡ଼ି ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ନାଡ଼ି ଚାଲୁନି, ତେବେ ଏହା ହୃଦଘାତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ SOS ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସରଣ କରି ତୁରନ୍ତ CPR ପରିଚାଳନା ଜରୁରୀ।
ହୃଦଘାତରେ CPR ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶରୀରର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଛାତିକୁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ୧୦୦-୧୨୦ ଥର, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୁଇଥର, ୨ ଇଞ୍ଚ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଡାକ୍ତର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CPR ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।
ହୃଦଘାତ ସମୟରେ କେବେବି ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
-ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଏସିଡିଟି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ।
-ରୋଗୀକୁ ପାଣି, ସୋଡ଼ା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
-ଛାତି ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
-ହୃଦଘାତ ସମୟରେ ରୋଗୀକୁ ସିଧା ଶୁଆଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।