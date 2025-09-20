Pitar Pakshya: ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ କେବେ ପାଲଟି ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରେତାତ୍ମା, କିଭଳି ହୋଇଥାଆନ୍ତି ଶାନ୍ତ
Pitar Pakshya: ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ କେବେ ପାଲଟି ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରେତାତ୍ମା, କିଭଳି ହୋଇଥାଆନ୍ତି ଶାନ୍ତ

ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ତର୍ପଣ କରିବା ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଓତଃପ୍ରୋତଃ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ଆମର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଖ ତଥା ଦୁଃଖର ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:03 AM IST

Pitar Pakshya: ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ କେବେ ପାଲଟି ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରେତାତ୍ମା, କିଭଳି ହୋଇଥାଆନ୍ତି ଶାନ୍ତ

Pitar Pakshya: ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ତର୍ପଣ କରିବା ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଓତଃପ୍ରୋତଃ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ଆମର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଖ ତଥା ଦୁଃଖର ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତର୍ପଣ, ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ସହିତ, "ନାରାୟଣ ବଳି"କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୂଜା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୂତପ୍ରେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ।

ନାରାୟଣ ବଳି କଣ
ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ମୃତ ଆତ୍ମା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ନାମ ଏବଂ ବଂଶ ଜଣା ଏବଂ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜଣାଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନାରାୟଣ ବଳି କରାଯାଏ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କିପରି ଜାଣିବା ଯେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ​​ଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କେତେକ ସମୟରେ ମୃତ ଆତ୍ମା ​​ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ନାରାୟଣ ବଳି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏହା ସହିତ, ଯଦି କେହି ହଠାତ୍, ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା କେହି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନକରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାରାୟଣ ବଳିଙ୍କ ପୂଜା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଯାଏ।

ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ​​ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ନାରାୟଣ ବାଲିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ (ନାରାୟଣ) ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହା ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ। ଏହି ରୀତି ପରେ, ଆତ୍ମା ​​ଭୂତପ୍ରାଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।

ଯଦି ମୃତ ଆତ୍ମାର ନାମ ଏବଂ ଗୋତ୍ର ଜଣା ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାରାୟଣ ବଳି କିମ୍ବା ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆତ୍ମାର ନାମ ଏବଂ ଗୋତ୍ର ଅଜଣା ଥାଏ, କିମ୍ବା ଯଦି ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ତ୍ରିପିଣ୍ଡି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ତିନୋଟି ପିଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଯେପରି ତ୍ରିପିଣ୍ଡି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେହିପରି ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନାରାୟଣ ବଳି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।

ନାରାୟଣ ବଳି କେବେ କରିବା ଉଚିତ

ନାରାୟଣ ବଲି କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଘରେ ବାରମ୍ବାର ରୋଗ, ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଏହି ନାରାୟଣ ବଳି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 

ସେହିପରି ସନ୍ତାନମାନେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଗଲେ, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଝଗଡ଼ା ହେଲେ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ତଥା ଅଜଣା ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, କିମ୍ବା ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥରେ ଅଚାନକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏହି ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। 

ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ
ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ, ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଶୁଭ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦିମୁଖ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ତର୍ପଣ ଜୀବନର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ଏକ ସୁଖୀ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥ ସମୟ ସମୟରେ ଏହି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ।

ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ କିଛି ଆତ୍ମା, ଆସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ, ବିବାଦ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଏପରି ଆତ୍ମାମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପୂଜାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଚଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି "ନାରାୟଣ ବଳି"। ଏହି ରୀତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଆତ୍ମା ​​ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେ, ଏହାକୁ ଭୂତତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ।

ନାରାୟଣ ବାଲି କେବଳ ଏକ ପୂଜାପାଠ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବାର ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରୟାସ। ଏହା କେବଳ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ ବରଂ ଜୀବିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ, ଗୃହସ୍ଥମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ନାରାୟଣ ବାଲି, ତ୍ରିପିଣ୍ଡି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ତର୍ପଣ ଭଳି ପୂଜାପାଠ କରିବା ଉଚିତ।

Prabhudatta Moharana

Pitar Pakshya
Pitar Pakshya: ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ କେବେ ପାଲଟି ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରେତାତ୍ମା, କିଭଳି ହୋଇଥାଆନ୍ତି ଶାନ୍ତ
