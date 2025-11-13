Winter Sleepiness: ଶୀତ ଦିନ ଆସିବା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ଆଳସ୍ୟ ସହ ନିଦ୍ରା ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମ ଶରୀର ଶକ୍ତି ହରାଇଥାଏ। ଦିନ ଛୋଟ,ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଅଭାବ ଆମ ନିଦ ଏବଂ ମନୋଭାବ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ବୋଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି। ।
Trending Photos
Winter Sleepiness: ଶୀତ ଦିନ ଆସିବା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ଆଳସ୍ୟ ସହ ନିଦ୍ରା ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମ ଶରୀର ଶକ୍ତି ହରାଇଥାଏ। ଦିନ ଛୋଟ,ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଅଭାବ ଆମ ନିଦ ଏବଂ ମନୋଭାବ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ବୋଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି।
ALSO READ: Colon Cancer: କୋଲନ୍ କ୍ୟାନସର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହି୭ ଲକ୍ଷଣ!କରନ୍ତୁନି ଅବହେଳା,ନଚେତ୍...
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ,ଶୀତ ଦିନେ କମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଶରୀରର ସର୍କାଡିଆନ୍ ତାଳ,ପ୍ରାକୃତିକ ନିଦ-ଜାଗର ଚକ୍ରକୁ ବ୍ୟାହତ କରେ। ତେଣୁ,ଆସନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା କାହିଁକି ଶୀତ ଦିନେ ନିଦ ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଅଭାବ କାହିଁକି ଥକ୍କାପଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ?
ଶୀତ ଦିନେ କମ ଦିନ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନେ କମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଶରୀରରେ ମେଲାଟୋନିନ୍ ନାମକ ଏକ ହରମୋନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯାହା ଆମକୁ ନିଦ ଅନୁଭବ କରାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକ ଆମ ଆଖିରେ କମ୍ ପହଞ୍ଚେ, ଶରୀରର ଜୈବିକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦିନରେ ନିଦ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ରାତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଶୀତ ଦିନେ,ପୋଷାକର ସ୍ତର ଏବଂ ସୀମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଶରୀରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ପାଇବାରୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଏହି ଅଭାବ କେବଳ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ମନୋଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବ ଥକ୍କା,ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ ଆପେକ୍ଷିକ ବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ,ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା,ମାଛ,ଅଣ୍ଡା ଏବଂ କ୍ଷୀର ପରି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନେବା ଲାଭଦାୟକ।
ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଗୁଣବତ୍ତା:
ଶୀତ (ଥଣ୍ଡା) କେବଳ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ ନାହିଁ ବରଂ ନିଦ୍ରା ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଲମ୍ବା ରାତି ଏବଂ କମ୍ ଆଲୋକ ଆମକୁ ଶୀତଦିନେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ପାଇନ ଥାଉ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ନିଦରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଭଲ ରାତିର ନିଦ ପାଇଁ, କୋଠରୀ ଥଣ୍ଡା, ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସମାନ ସମୟରେ ଶୋଇବାକୁ ଏବଂ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶରୀରର ଘଣ୍ଟାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ଏବଂ ଥକାପଣକୁ ରୋକେ।
ଋତୁକାଳୀନ ଅବସାଦ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ମୁକ୍ତି:
ଶୀତ କେବଳ ଶରୀର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିରାଶାଜନକ ହୋଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଅଭାବ ସେରୋଟୋନିନ୍ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରେ,ଯାହା ଆମକୁ ଖୁସି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖେ। ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଳସୁଆ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କିମ୍ବା ହତାଶ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ, ଏହା ଋତୁକାଳୀନ ଆପେକ୍ଷିକ ବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମନୋଭାବ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରେ। ଶୀତଦିନେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାରୀ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଆଳସ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ବଦଳରେ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଓଟ୍ସ, ଡାଲି, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ସବୁଜ ପନିପରିବା ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖିପାରିବ। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଥକାପଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।
ଉପଚାର:
1-ଶୀତଦିନର ଥକାପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ।
2-ଏହା ସହିତ,ପ୍ରତିଦିନ ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ। ଯାହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ରଖନ୍ତୁ।
3-ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ।
4-ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସର୍କାଡିଆନ୍ ତାଳ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ବିତାଇବେ।
Disclaimer: ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାକୁ କୌଣସି ରୋଗର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏପରି କୌଣସି ଦାବିର ସତ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ।