Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3067065
Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersSweet potato benefits: ଶୀତ ଦିନେ ଖାଆନ୍ତୁ କନ୍ଦମୂଳ; ପାଇବେ ଏହି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଭ

Sweet potato benefits: ଶୀତ ଦିନେ ଖାଆନ୍ତୁ କନ୍ଦମୂଳ; ପାଇବେ ଏହି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଭ

Sweet potato benefits: ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖେ। ଏହି ପରିବା ଶୀତ ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଦୂର କରିଥାଏ। ଶରୀରକୁ ଆକ୍ଚିଭ୍ ରଖେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କନ୍ଦମୂଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶର୍କରା ରହିଥାଏ।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Jan 07, 2026, 10:44 PM IST

Trending Photos

Sweet potato benefits
Sweet potato benefits

Sweet potato benefits: କନ୍ଦମୂଳ କୌଣସି ସୁପରଫୁଡ୍ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଏହା ଶୀତ ଋତୁରେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାର ମିଠା ସ୍ୱାଦ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜଳଖିଆ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ଶରୀରକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମେଟାବୋଲିଜିମକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଭୋକ ଦୂର କରିବାରେ ଏବଂ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 

ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖେ। ଏହି ପରିବା ଶୀତ ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଦୂର କରିଥାଏ। ଶରୀରକୁ ଆକ୍ଚିଭ୍ ରଖେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କନ୍ଦମୂଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶର୍କରା ରହିଥାଏ। ଯାହା ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଓ ଉତ୍ତାପ ବଜାୟ ରଖେ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ମନୋଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କନ୍ଦମୂଳ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଥାଏ ଓ ମନୋଭାବକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ।

କନ୍ଦମୂଳ କେବଳ ଶୀତକାଳୀନ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ B6, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, କପର, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମନୋଭାବ ଉଭୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଅନେକ ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ କନ୍ଦମୂଳରେ ଥିବା ଜଟିଳ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଶରୀରରେ ସେରୋଟୋନିନ୍, ଏକ ଖୁସିର ହରମୋନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଚାପ ଓ ଚିନ୍ତା ହ୍ରାସ କରେ।

Add Zee News as a Preferred Source

କନ୍ଦମୂଳରେ ଥିବା କପର ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷ ବା ନ୍ୟୁରନ୍‌କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖେ ଏବଂ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯାହା ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଏହି ପରିବାରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଏବଂ B6 ଥାଏ। ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେରୋଟୋନିନ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମନୋଭାବକୁ ସ୍ଥିର କରେ ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦୂର କରେ।

କନ୍ଦମୂଳରେ ଥିବା ଆନ୍ଥୋସାୟାନିନ୍ ଏବଂ ବିଟା-କାରୋଟିନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ ରାଡିକାଲ୍ସରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହି ପରିବା ଅକାଳ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ରୋକେ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ଷା କରେ। କନ୍ଦମୂଳରେ ଥିବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ କରେ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରଖେ ଓ ହଠାତ୍ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସକୁ ରୋକେ। କନ୍ଦମୂଳରେରେ ଥିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ନିଦ୍ରା ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଚାପ ହରମୋନ୍ କର୍ଟିସୋଲର ସ୍ତର ହ୍ରାସ କରେ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତନ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଓ ତର୍କ କରିବା କ୍ଷମତା ଉନ୍ନତ ହୁଏ।

(Disclaimer: ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାକୁ କୌଣସି ରୋଗର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏପରି କୌଣସି ଦାବିର ସତ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ।)

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Sweet Potato benefits
ଶୀତ ଦିନେ ଖାଆନ୍ତୁ କନ୍ଦମୂଳ; ପାଇବେ ଏହି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଭ
ICC Vs BCB
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପକୁ ନେଇ ଆଇସିସିକୁ ବାଂଲାଦେଶର ଧମକ; ଅପମାନର ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ
top 10 news today
ଓଏଏସ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ; ବିଶ୍ବର ଦୁଇ ସୁପରପାୱାର ମୁହାଁମୁହିଁ ସମେତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Odisha news
ଅପରାଧ ସ୍ଥଳ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଉଦଘାଟିତ
US Seizes Russian Tanker
ବିଶ୍ବର ଦୁଇ ସୁପରପାୱାର ମୁହାଁମୁହିଁ; ଋଷିଆ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ନିଜ କବ୍‌ଜାକୁ ନେଲା ଆମେରିକା