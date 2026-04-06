World Health Day 2026: ବୟସ ତୁଳନାରେ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଆବଶ୍ୟକ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3167834
Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersWorld Health Day 2026: ବୟସ ତୁଳନାରେ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଆବଶ୍ୟକ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 06, 2026, 02:02 PM IST

Trending Photos

World Health Day 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଦିନ 'କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ' ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥାଏ।  କେହି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏପରିକି କେହି ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି କ୍ୟାଲୋରି ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖା ନ ଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସ୍ଥୂଳତା, ଦୁର୍ବଳତା, ମଧୁମେହ ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

କ୍ୟାଲୋରି ହେଉଛି ଆମେ ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଉଥିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଗତି କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ, ଓଜନ, ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲୋରି ଆବଶ୍ୟକତା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।

ଏହି ଲେଖାରେ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଉପଯୁକ୍ତ, ହାରାହାରି କ୍ୟାଲୋରି ଗ୍ରହଣ କେତେ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ କିପରି ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ...

Add Zee News as a Preferred Source

କଣ ଏହି କ୍ୟାଲୋରୀ
କ୍ୟାଲୋରି ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଯାହା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟରୁ ପାଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଆମର ଶରୀର ଏହାକୁ ହଜମ କରେ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରେ। 

ବିଶେଷ କରି ନିଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଜାରି ରହିବା, ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା, ଚଳପ୍ରଚଳ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ତଥା ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏହି କ୍ୟାଲୋରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ।  ଯଦି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଶରୀର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ, ଯାହା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

ପ୍ରତିଦିନ ଶରୀରକୁ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ୧୮୦୦ ରୁ ୨୨୦୦ କ୍ୟାଲୋରିର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବୟସ୍କ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ୨୨ ଶହରୁ ୨୮ ଶହ କ୍ୟାଲୋରୀର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କିଶୋର ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ୨ ହଜାରରୁ ୩ ହଜାର କ୍ୟାଲୋରି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ୧୪୦୦ ରୁ ୨ ହଜାର କ୍ୟାଲୋରି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। 

ବୟସ: ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଧୀର ହୋଇଯାଏ, ଯାହା କ୍ୟାଲୋରି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ସେହିପରି ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରିର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।

ସେହିପରି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ  ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉଚ୍ଚା କିମ୍ବା ଓଜନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ। 

ଓଜନ କମାଇବା କିମ୍ବା ବଢାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲୋରି କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ
ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ୫୦୦ ରୁ ୭୦୦ କ୍ୟାଲୋରି କମ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ ହାଇପ୍ରୋଟିନ ଓ ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ କମିଥାଏ। 

କ୍ୟାଲୋରିଯୁକ୍ତ ଭୋଜନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଓଜନ ବଢିଥାଏ। ପ୍ରୋଟିନ ଓ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଓଜନ ବଢିଥାଏ। 

ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ, କେବଳ କ୍ୟାଲୋରୀ ଗଣନା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଦୈନିକ ଅତିକମରେ ୩୦ ମିନିଟ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼ ଓ ସୁଗାର ଜନିତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଚୁରମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବା ଜରୁରୀ। ଚିନ୍ତାଠାରୁ ଦୁରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। 

Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

